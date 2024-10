Sepia Infrastructure annonce une première levée de fonds auprès d’Ankaa Ventures et d’ENGIE

octobre 2024 par Marc Jacob

Sepia Infrastructure annonce une première levée de fonds auprès d’Ankaa Ventures et d’ENGIE New Ventures pour accélérer le développement d’une nouvelle génération de parcs technologiques industriels aux standards environnementaux les plus avancés. Son ambition est de devenir la référence européenne des parcs de datacenters éco-conçus.

Créée fin 2023, Sepia Infrastructure se positionne initialement sur le marché en plein essor des datacenters en s’attaquant au sujet crucial de leur empreinte énergétique, et de leur intégration dans la société. Face aux opérateurs traditionnels, la start-up française prend le marché à contre-pied en se concentrant sur l’infrastructure sous-jacente pour intégrer, avant même la pose de la première pierre, l’ensemble des solutions au service de la transition énergétique et de la revalorisation des territoires.

Concrètement, Sepia Infrastructure développe et opère des campus industriels et les solutions énergétiques bas carbone associées, délivrant un service intégré aux acteurs high-tech européens et internationaux :

Approvisionnement en énergie verte et bas carbone

Réutilisation de la chaleur fatale

Réhabilitation des sols

Installation et mutualisation d’activités aux profils énergétiques complémentaires

Pilotage de la consommation électrique en coordination avec les besoins des opérateurs électriques pour éviter les surcharges du réseau local, etc.

L’ADN de la start-up s’exprime pleinement via d’ambitieux objectifs environnementaux, l’orchestration de synergies à l’intérieur comme à l’extérieur des campus.

L’équipe fondatrice de Sepia Infrastructure est constituée d’experts internationaux de l’énergie et des datacenters. Fabien Vieau, CEO, était directeur de l’infrastructure chez Google, en charge de l’énergie, de l’immobilier et du développement durable des datacenters pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, où il a passé 14 ans ; Blanka Thibaud, Directrice des Investissements, était en charge de la stratégie et acquisition immobilière en Europe chez Amazon Web Service ; Amandine Chaillous, Directrice Energie, a été responsable énergie chez Aluminium Dunkerque, plus gros site de consommation électrique en France, après avoir travaillé six ans au développement international chez le développeur d’énergie renouvelable Neoen ; Andrew Metcalf, Directeur du développement, a passé 17 ans chez Google, principalement comme responsable du programme de développement des câbles sous-marin ; Marcus Weyler, CTO, expert technique spécialiste des datacenters hyperscale, a passé 17 ans en bureaux d’études chez Arup, Deerns, et Red Engineering, filiale d’ENGIE.

Via ses bureaux parisien et londonien, Sepia Infrastructure travaille actuellement sur un pipeline de projets européens de plusieurs milliards d’euros répartis sur 6 pays, et nourrit déjà des ambitions au-delà de l’Europe et de l’industrie digitale.

Sepia Infrastructure pourra bénéficier de l’expertise et de l’expérience d’ENGIE et d’Ankaa Ventures dans l’énergie bas carbone, le développement d’actifs industriels, et le financement d’infrastructures, et s’appuyer sur un partenariat stratégique avec l’entité business ’Global Energy Management & Sales’ (GEMS), la Market Place de l’énergie d’ENGIE,