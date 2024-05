SentinelOne® lance une plateforme de protection des applications Cloud Natives

mai 2024 par Marc Jacob

SentinelOne propose une nouvelle approche pour s’en protéger, avec Singularity™ Cloud Native Security. Solution issue de l’acquisition de PingSafe par SentinelOne en février 2024, cette plateforme de protection des applications Cloud Native (CNAPP) sans agent est conçue pour évaluer les environnements comme le ferait un hacker. La solution simule des méthodes d’attaque pour fournir une liste hiérarchisée et basée sur des preuves concrètes de chemins d’exploitation que les équipes de sécurité peuvent utiliser pour prioriser leurs actions et prévenir les attaques avant qu’elles ne se produisent.

Se sortir du bruit du cloud

Les environnements cloud constituent une surface d’attaque en constante évolution qui génère beaucoup d’activité. SentinelOne Singularity Cloud Native Security réduit ce bruit en utilisant une approche de sécurité offensive unique (Offensive Security Engine™) qui simule les méthodes des attaquants pour fournir des aperçus sans faux positifs sur les actifs d’un environnement cloud, confirmés comme étant exploitables. Ces informations permettent aux équipes de sécurité de se concentrer sur les risques qui nécessitent une attention immédiate et de prendre des mesures appropriées.

« La plateforme CNAPP sans agent de Singularity Cloud Native Security est nettement moins « bruyante » que les autres solutions et ses alertes, alimentées par Offensive Security Engine, sont plus exploitables », a déclaré Daniel Wong, RSSI de Skyflow, un des premiers utilisateurs de la technologie. « Avec des éléments différenciateurs tels que la capacité de faire un scanning des secrets, la solution - qui fait partie intégrante de la plateforme Singularity Cloud Security - est en passe de devenir un élément incontournable de notre paysage de sécurité ».

Détecter et protéger

Détecter les menaces est une chose. S’en protéger en est une autre. Cela nécessite une solution qui combine la puissance de blocage et d’investigation d’un agent avec la rapidité et l’étendue d’une sécurité sans agent. Avec Singularity Cloud Native Security, SentinelOne fournit un CNAPP complet qui bloque les attaques. Combiné aux solutions de protection contre les menaces Cloud Workload Security et Cloud Data Security alimentés par l’IA, il offre des capacités de visualisation et de remédiation avec une seule plateforme de sécurité cloud.