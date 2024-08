SentinelOne® lance Singularity™ MDR

août 2024 par Marc Jacob

SentinelOne annonce la disponibilité de Singularity MDR et Singularity MDR + DFIR. Combinant la puissance de la plateforme Singularity de SentinelOne avec une expertise en sécurité approfondie, ce nouveau service complet de détection et de réponse managées (MDR) offre aux entreprises une couverture des endpoints, des identités, des réseaux, des cloud workloads, ... qui leur permet de sécuriser leurs environnements de manière efficace, rentable et évolutive. Ce service est conçu pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises dont les ressources sont limitées et qui ont besoin d’aide pour faire face à des attaques de plus en plus complexes.