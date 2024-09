SentinelOne® et Lenovo collaborent pour protéger les PC Lenovo avec une sécurité IA intégrée

septembre 2024 par Marc Jacob

SentinelOne et Lenovo annonce une collaboration pluriannuelle visant à apporter la sécurité des endpoints alimentée par l’IA à des millions d’équipements Lenovo à travers le monde. Lenovo intégrera la plateforme Singularity et les capacités d’IA générative de SentinelOne (Purple AI) dans les nouvelles livraisons de PC et proposera des mises à niveau aux clients existants afin d’élargir son portefeuille de sécurité ThinkShield et de protéger de manière autonome les appareils contre les attaques actuelles.