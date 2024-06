SentinelOne® et Advantage s’associent pour fournir une nouvelle génération de solutions MDR

juin 2024 par Marc Jacob

L’avenir du MDR (détection et réponse en service managé) réside dans l’intelligence artificielle générative. C’est ainsi que SentinelOne et Advantage se sont rapprochés pour proposer une nouvelle génération de solutions aux entreprises. Partenaires de longue date, ils ont annoncé qu’Advantage intégrera Purple AI de SentinelOne dans sa solution MDR de pointe, permettant aux entreprises de toutes tailles de se défendre contre les attaques pilotées par l’IA avec des solutions alimentées par l’IA.

La combinaison de la technologie SentinelOne et d’Advantage Protect MDR fournit aux entreprises une solution clé en main pour protéger leurs endpoints, serveurs et environnements cloud. Grâce à l’intégration de Purple AI, Advantage peut renforcer les compétences des équipes de sécurité et décupler leurs efforts grâce à une solution de sécurité IA qui crée des requêtes de données complexes à partir du langage naturel, anticipe les besoins des analystes de sécurité et recommande les étapes à suivre.

Partenaire de SentinelOne depuis quatre ans, Advantage a remporté le prix du partenaire de l’année pour l’Asie-Pacifique et le Japon en 2023. C’est le seul fournisseur de services en Nouvelle-Zélande qui fournit des renseignements sur les menaces NCSC Malware Free Networks, et autres, via SentinelOne. Advantage détient également la plus haute certification SentinelOne SIREN en matière de réponse aux incidents et de confinement.