SentinelOne® conclut une alliance avec Google Cloud

août 2024 par Marc Jacob

SentinelOne est devenu un partenaire privilégié de Mandiant. S’appuyant sur ce solide partenariat, SentinelOne et Google Cloud renforcent leur collaboration pour offrir une cyberdéfense aux entreprises encore plus performante. En intégrant la protection autonome avancée des endpoints basée sur l’IA de SentinelOne aux renseignements exhaustifs sur les menaces de Google Cloud, ce partenariat stratégique permettra aux clients de renforcer fortement leur posture de sécurité.

Cette annonce marque une nouvelle phase du partenariat stratégique entre SentinelOne et Google Cloud. Fortes du succès de l’intégration initiale, les entreprises partageront les données télémétriques pour fournir les informations de sécurité les plus complètes, permettant aux entreprises de renforcer leur posture et de se protéger contre les menaces les plus récentes. SentinelOne s’appuiera également sur ces données avec les modèles Google Gemini 1.5 Pro et Flash pour renforcer les capacités autonomes de ses plateformes Purple AI et Singularity.