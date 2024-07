SentinelOne® alimente le plus vaste écosystème d’assurance du marché

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Les principaux assureurs et fournisseurs, notamment AXA XL, Coalition, Travelers, At-Bay, CFC et Hanover, s’appuient sur les capacités autonomes de la plateforme Singularity™ de SentinelOne pour offrir aux assurés une protection contre les principales menaces.

Les principaux organismes et compagnies de cyber-assurance, notamment AXA XL, Coalition, Travelers, At-Bay et CFC, proposent d’ores et déjà la plateforme Singularity à leurs clients afin de les protéger et de prévenir les ransomwares sur toutes les surfaces. SentinelOne Risk Assurance vient renforcer cet engagement.

« Lorsque des clients sont gérés par SentinelOne, nous savons qu’ils bénéficient d’une protection solide contre les cyberattaques sophistiquées », a déclaré John Roberts, General Manager, Security de Coalition. « Coalition leur propose, habituellement, des tarifs d’assurance plus avantageux s’ils utilisent une technologie de détection et de réponse gérée que s’ils n’ont pas mis en place des mesures de sécurité. Nous utilisons SentinelOne dans le cadre de notre offre Coalition Managed Detection and Response en tant que solution de confiance pour nos clients. Nous intégrons également SentinelOne dans notre offre Coalition Incident Response afin de permettre un confinement et une remédiation plus rapides aux assurés qui ont subi une attaque ».

Une meilleure protection

Aucune entreprise n’est à l’abri des cyberattaques et il est essentiel qu’elles s’appuient sur la protection et assurance contre les risques du secteur. La plateforme Singularity de SentinelOne est en tête des évaluations MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations : Enterprise, elle affiche un score de 100 % en matière de détection et est considérée comme la meilleure protection en conditions réelles. L’entreprise a, par ailleurs, été nommée leader du Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de protection des Endpoint pendant trois années consécutives. Dans le rapport 2024, elle figure parmi les éditeurs les mieux notés et sa plateforme Singularity™ est recommandée par 95 % des clients.

Une confiance optimale pour les assureurs

« SentinelOne est un partenaire de confiance qui a le même objectif que CFC : renforcer la sécurité des assurés », a déclaré Roger Francis, PDG de CFC Response. « Grâce à la plateforme Singularity, nos clients PME bénéficient d’une protection plus complète et sont moins susceptibles de subir un incident entraînant des pertes importantes, voire la fermeture de leur entreprise ».

Thom Dekens, Chief Business Officer et GM d’At-Bay Security, ajoute : « En tant que pionnier dans le domaine de la cyber-assurance, At-Bay s’engage à aider les entreprises à évoluer dans le monde numérique, quelles que soient les circonstances. La plateforme Singularity permet à nos clients de réduire leurs cyber risques et d’améliorer leur posture globale en matière de cybersécurité. »

Une approche globale

Les compagnies d’assurance savent qu’une approche globale est nécessaire pour atténuer les risques liés aux attaques actuelles. Avec SentinelOne Risk Assurance, elles peuvent fournir un ensemble de services et améliorer la résilience de leurs assurés en matière de cybersécurité. Intégré nativement à la plateforme Singularity, l’Insurance Posture report fournit un rapport complet sur les signaux télémétriques clés exigés par la norme CIS18. Les clients peuvent choisir de le partager avec leurs assureurs pour déterminer rapidement les profils de cyber-risque acceptables.

Une tranquillité d’esprit garantie

Pour offrir une certaine sérénité, il ne suffit pas de fournir la meilleure technologie et l’expertise la plus pointue en matière de cybersécurité. C’est pourquoi la plateforme SentinelOne Singularity est assortie d’une garantie d’un million de dollars en cas de violation, afin de fournir une couverture supplémentaire et l’assurance d’une aide financière sans frais additionnels en cas de catastrophe.

« Il est inédit qu’un leader de la cybersécurité tel que SentinelOne offre des solutions pour soutenir le secteur de la cyberassurance », a déclaré Mark Camillo, PDG de CyberAcuView. « L’Insurance Posture Report, associé à Singularity Warranty, peut améliorer le processus de souscription et apporter une confiance supplémentaire aux clients, en particulier aux PME ».

Utilisé par les MSSP

Les MSSP (Managed Service Solution Providers) font confiance à SentinelOne pour répondre aux besoins de leurs clients.

« Optiv se consacre au marché de la cyber-assurance et à ses défis uniques », a déclaré Dara Gibson, Senior Cyber Insurance Manager chez Optiv. « Grâce à SentinelOne, nous pouvons offrir à nos partenaires assureurs une résolution proactive combinée à un suivi à long terme. »

Les assureurs bénéficient également de SentinelOne en service managé afin d’aider les PME à prévenir les

menaces, à remédier aux attaques et à maintenir un profil de risque satisfaisant. Pour les aider, SentinelOne propose gratuitement sa plateforme Singularity aux assureurs dans le cadre de la réponse aux incidents, afin d’assurer un confinement rapide et efficace.