SentinelOne étend sa collaboration stratégique avec AWS

octobre 2024 par Marc Jacob

Purple AI permet aux équipes de sécurité de tous niveaux de détecter les menaces plus tôt, de réagir plus rapidement et de garder une longueur d’avance sur les attaques. La solution traduit les questions de sécurité en langage naturel en requêtes structurées, synthétise les logs et les indicateurs, guide les analystes de tous niveaux dans des investigations complexes - en leur recommandant les prochaines étapes et en générant automatiquement des mails de synthèse - et retrace les évènements dans des notebooks d’investigation partagés. Purple AI intègre Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) – une initiative open-source d’AWS et de partenaires de premier plan dans le domaine de la cybersécurité - et fournit une vue en amont des données Singularity et des données de sécurité tierces, permettant aux équipes de voir et de gérer tous les événements de sécurité. Ces dernières peuvent ainsi rationaliser les investigations, améliorer le niveau des analystes, simplifier les rapports et accélérer considérablement la recherche de menaces et les enquêtes.

SentinelOne continue d’investir dans l’utilisation de l’infrastructure AWS pour soutenir l’innovation, le développement et le déploiement de la plateforme Singularity, y compris Purple AI.

Dans le cadre de leur engagement commun en faveur de l’innovation, SentinelOne permettra à ses clients de choisir des modèles de langage spécifiques via Amazon Bedrock, tels que Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic, pour alimenter Purple AI. Amazon Bedrock est un service entièrement géré qui offre un choix de modèles de base (FM) très performants provenant des principales sociétés d’IA via une API unique. Il fournit également un large éventail de fonctionnalités pour aider les entreprises à créer des applications d’IA générative en toute sécurité, dans le respect de la vie privée et via une IA responsable. SentinelOne utilisera également Amazon Bedrock Custom Model Import et les fonctionnalités de personnalisation, notamment Amazon Bedrock Prompt Management, pour créer des solutions adaptées à des cas d’utilisation spécifiques.

SentinelOne tirera partie des nouveaux investissements dans le programme de co-vente d’AWS pour déployer l’ensemble de sa plateforme Singularity sur AWS Marketplace et ainsi permettre aux clients communs de s’équiper plus facilement avec les solutions de sécurité dont ils ont besoin, via une marketplace qu’ils connaissent et en laquelle ils ont confiance.