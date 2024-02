SentinelOne et NinjaOne lancent une offre commune

février 2024 par Marc Jacob

SentinelOne et NinjaOne lancent une offre commune qui simplifie la protection des endpoints grâce au rapprochement des opérations IT et de sécurité. Cette solution fournit aux équipes de sécurité des niveaux de contrôle et entend ainsi transformer la gestion et la sécurité des environnements numériques.

Cette intégration combine les plateformes reconnues de surveillance et de gestion à distance (RMM) de NinjaOne avec Singularity™ Control, la plateforme de protection des endpoints (EPP) de SentinelOne et Singularity Complete, sa solution de détection et de réponse des endpoints (EDR) et de chasse aux menaces (threat hunting).

Cette solution conjointe offre aux équipes :

• Une visibilité et une réponse aux menaces en un clic : Les équipes peuvent immédiatement consulter les alertes de menaces, détectées par SentinelOne, dans NinjaOne et, d’un simple clic, accéder directement à l’appareil concerné dans la console SentinelOne pour enquêter et remédier à la situation.

• Une alerte immédiate en cas de menace : NinjaOne peut avertir les équipes par SMS, Slack, Microsoft Teams, PagerDuty ou par e-mail, ainsi que dans la plateforme.

• Un déploiement automatisé et une migration facile : NinjaOne peut facilement déployer SentinelOne sur les endpoints dans le respect des règles de sécurité de chaque entreprise. Les clients disposant de SentinelOne peuvent, quant à eux, rapidement utiliser l’intégration pour centraliser la gestion de la sécurité au sein de NinjaOne.

NinjaOne propose également SentinelOne Vigilance Respond, un service managé de détection et de réponse aux menaces 24/24 et 7/7, qui permet aux équipes techniques de se concentrer sur d’autres tâches.