Sensiwave, une infrastructure capable d’envoyer jusqu’à 900 000 emails par mois

décembre 2024 par Marc Jacob

Servir plus de 300 clients dans la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation à la cybersécurité et de tests de phishing nécessite une infrastructure technique solide, sécurisée et ultra-performante. Avec une solution comme Sensiwave, Conscio Technologies répond aux attentes des entreprises de toutes tailles grâce à une plateforme pensée pour la fiabilité et la montée en charge.