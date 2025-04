Semperis nomme Eric Purcell au poste de VP Senior Global Partner Sales & Alliances

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Eric Purcell a occupé plusieurs postes de direction dans le développement de stratégies commerciales et de partenariats à l’échelle mondiale. Avant Semperis, il était VP Senior des Ventes Partenaires Monde chez Cradlepoint (groupe Ericsson), où il a structuré la stratégie commerciale mondiale. Il a également dirigé une équipe d’accélération chez Box avant son introduction en bourse, et exercé chez Cisco comme Directeur des Ventes Partenaires Amériques, en charge des solutions sécurité, sans fil et cœur de réseau. Il est diplômé de l’Université de Denver (Master of Applied Science) et de la State University of New York à Oswego (Bachelor of Science).

Dans le cadre de sa forte dynamique de croissance, Semperis a récemment franchi un cap majeur en dépassant les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR), une étape que moins d’1 entreprise de logiciels B2B sur 1 000 parvient à atteindre. Cette performance illustre l’impact croissant de l’entreprise dans l’univers de la cybersécurité, grâce à des solutions complètes qui aident les entreprises à lutter contre l’augmentation des attaques ciblant les identités dans les environnements Active Directory et Entra ID.