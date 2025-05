Semperis nomme Alex Weinert au poste de Chief Product Officer

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Semperis annonce la nomination d’Alex Weinert au poste de Chief Product Officer. Expert mondialement reconnu en sécurité des identités, Weinert rejoint Semperis pour définir la vision produit de l’entreprise et renforcer son leadership dans la protection des environnements hybrides et le développement de la résilience organisationnelle.

Avant de rejoindre Semperis, Weinert était Vice-Président Identity Security chez Microsoft, où il dirigeait l’équipe en charge de la protection de milliards d’utilisateurs connectés à des millions d’applications, près de 45 milliards de fois par jour, via la plateforme d’identité de Microsoft. Son équipe a développé les technologies de défense centrales de l’offre Zero Trust de Microsoft : Entra ID Protection, Entra Conditional Access, l’authentification multifactorielle, l’application Microsoft Authenticator, ainsi que de nombreuses solutions de protection des comptes entreprise et grand public.

Au cours de sa carrière chez Microsoft, Weinert a également occupé divers postes en ingénierie et gestion produit sur MSN, Visual Studio, Xbox, Active Directory (AD) et Forefront Identity Manager (FIM). Il collaborait étroitement avec Semperis pour faire progresser les standards de sécurité des identités et a été intervenant principal lors des conférences Hybrid Identity Protection (HIP) de 2023 et 2024.

Weinert est également engagé dans plusieurs initiatives caritatives : il a fondé Crush Kids’ Cancer, une association de lutte contre le cancer pédiatrique à Seattle ayant levé plus d’un million de dollars pour financer des traitements d’immunothérapie cellulaire contre la leucémie aiguë lymphoblastique. Il siège également au conseil d’administration de Sound Experience, une organisation promouvant l’éducation environnementale par des expériences scientifiques à bord du voilier historique Adventuress.