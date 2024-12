Semperis annonce Lightning Intelligence

décembre 2024 par Marc Jacob

Semperis lance Lightning Intelligence, une nouvelle offre d’évaluation simplifiée de la posture de sécurité intégrée à la plateforme Lightning. Cette solution analyse les environnements multi-forêts Active Directory (AD) et multi-tenants Entra ID afin de fournir des analyses approfondies des tendances de sécurité, et permettre ainsi aux organisations de gagner du temps et réduire les risques d’attaques ciblant les identités, responsables de 90 % des incidents de cybersécurité.

La solution analyse l’environnement et affiche des scores de sécurité clairs et détaillés pour chaque forêt ou tenant sur un tableau de bord intuitif unique, accélérant les actions correctives et réduisant les interruptions potentielles liées à une attaque, grâce aux fonctionnalités suivantes :

● Tableau de bord multi-forêts et multi-tenants : Offre une vue globale des indicateurs et des tendances de posture de sécurité dans les environnements hybrides AD et Entra ID.

● Scans programmés ou à la demande : Détection des indicateurs d’exposition (IOEs).

● Indicateurs de sécurité constamment mis à jour : Développés par l’équipe d’experts en recherche de Semperis.

● Déploiement rapide : Disponible en tant qu’offre SaaS.

● Rapports de posture de sécurité à la demande : Avec des scores détaillés pour chaque forêt et tenant.

Lightning Intelligence s’intègre parfaitement à la plateforme Lightning de Semperis, qui propose une solution de cyber résilience complète. Cette approche globale couvre la posture de sécurité des identités, l’ITDR (Identity Threat Detection and Response), l’audit des changements et les analyses forensiques.

En mai dernier, Semperis avait déjà démontré son innovation avec le lancement de Lightning Identity Runtime Protection, une solution de détection des modèles d’attaque basée sur le machine learning. Cette solution est capable d’identifier des tactiques persistantes et efficaces, comme les attaques par password spray.