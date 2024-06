Semperis a obtenu 125 millions de dollars auprès de J. P. Morgan et Hercules Capital

juin 2024 par Marc Jacob

Semperis a obtenu 125 millions de dollars auprès de J. P. Morgan et Hercules Capital pour financer sa croissance. Après une levée de fonds en série C de 200 millions de dollars en 2022 menée par KRR, ce nouveau financement permettra à Semperis d’investir davantage dans l’innovation de ses solutions tout en soutenant l’expansion rapide de sa base de clients à travers le monde.

Semperis figure sur la liste Technology Fast 500 de Deloitte depuis quatre années et surpasse constamment ses pairs du secteur. En mettant l’accent sur la cyber-résilience, Semperis fournit la plateforme de défense des systèmes d’identité la plus complète du domaine.

Les plus grandes entreprises et agences gouvernementales du monde lui font confiance pour réduire considérablement le taux de réussite des rançongiciels et autres attaques destructrices.

Le rapport Total Economic Impact™ 2024 de Forrester sur Semperis détaille les millions de dollars d’économies potentielles pour les entreprises après le déploiement de Semperis. Il met en évidence une réduction de 90 % des temps d’arrêt et de 40 % du temps consacré à la surveillance manuelle des menaces, ainsi qu’une diminution globale du risque cybernétique avant, pendant et après une attaque.

« Semperis est incontestablement leader en matière de défense des systèmes d’identité. Dans ce domaine qui exige une attention urgente, l’entreprise assure la prévention, la détection et la réponse aux attaques en s’appuyant sur le Machine Learning », déclare Scott Bluestein, PDG et DSI d’Hercules Capital. « Les grandes entreprises du monde entier comptent sur Semperis pour protéger leur environnement hybride Active Directory, souvent pris pour cible par les attaquants »

Outre le financement de sa croissance, Semperis a renforcé son équipe de direction par l’arrivée de trois nouveaux cadres qui disposent tous d’expérience de premier ordre en matière d’introduction en bourse et de société publique dans le domaine de la cybersécurité :

• Jeff Bray, Chief Financial Officer . En tant qu’ex Directeur Financier de plusieurs éditeurs de logiciels spécialisés dans la cybersécurité, tels que Rapid7, Imprivata et Invicti Security, Jeff a joué un rôle clé dans de multiples acquisitions et a géré plus d’un milliard de dollars de transactions sur les marchés financiers.

• Mike DeGaetano, Chief Revenue Officer . Mike a commencé sa carrière en tant que responsable des ventes chez Symantec. Par la suite, il a dirigé des équipes très performantes chez RSA et Zscaler, avant et après leur introduction en bourse, ainsi que chez Forcepoint. Plus récemment, chez Broadcom, en tant que Global Head of Sales, il a mis en place l’équipe de vente de cybersécurité suite à l’acquisition de Symantec.

• Annabel Lewis, Chief Legal Officer and Corporate Secretary. Annabelle possède 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et de l’industrie tech, avec une expertise particulière en fusions et acquisitions, en introduction en bourse et en expansion internationale. Elle a occupé des postes de direction chez Trustwave, Singtel et Onapsis, où elle était responsable des questions juridiques, de la conformité, de la sécurité de l’information de l’entreprise, de l’audit, des partenariats stratégiques et du développement commercial.