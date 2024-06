Selon la NSA, le groupe de hackers chinois Volt Typhoon est en train de se prépositionner dans des infrastructures critiques

juin 2024 par Jean-Philippe Salles, VP, Product management chez Filigran

Ces derniers jours, le général Timothy Haugh, nouveau chef de la cybersécurité de l’armée américaine et directeur de la NSA a déclaré : "Nous constatons que les tentatives sont latentes dans un réseau qui est une infrastructure critique, qui n’a aucune valeur de renseignement, et c’est pourquoi elles sont si préoccupantes". Les États-Unis estiment que le réseau de piratage chinois - connu sous le nom de Volt Typhoon par les experts en cybersécurité et les responsables américains - vise à "se positionner" dans les infrastructures critiques en vue d’attaques futures. A ce sujet, les commentaires de Jean-Philippe Salles, VP, Product management chez Filigran :