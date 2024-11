Selon ABB, l’essor des DataCenters dédié à l’IA entraîne une demande d’énergie sans précédent

novembre 2024 par ABB

Les DataCenters sont les centres névralgiques de l’économie numérique. Ils alimentent tout, des moteurs de recherche aux plateformes d’e-commerce en passant par le traitement des cartes de crédit, dans un monde de plus en plus connecté et électrifié. Le marché des DataCenters est en plein essor grâce à la croissance soutenue des fournisseurs de services cloud (CSP) et à la révolution de l’intelligence artificielle (IA). La taille, l’échelle et la capacité de ces activités se développent de manière exponentielle pour répondre à la demande.