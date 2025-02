Sekoia.io récompense ses partenaires les plus engagés, leviers de sa stratégie de développement

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Les meilleurs partenaires récompensés en 2025.

La société Sekoia.io a organisé son événement channel annuel, le Partner Event, à l’Elysée Biarritz, en présence d’une centaine de participants. Cet événement incontournable a rassemblé clients et partenaires pour une session dédiée à la détection et la réponse étendues mises en œuvre dans le cadre de stratégies d’externalisation et d’hybridation de SOC (Security Operation Center).

A cette occasion, Sekoia.io a souhaité récompenser une nouvelle fois ses meilleurs partenaires commerciaux dans l’hexagone. Il s’agit en 2025 de :

• Capgemini - Partenaire de l’année

• Atheo Ingénierie - Meilleure croissance

• SNS Security - Partenaire Technique

• OCD Cyberdéfense - Partenaire innovation

Une stratégie misant sur la vente indirecte et des MSSP experts.

Cet événement s’inscrit dans la suite du déploiement d’un nouveau programme partenaires, annoncé en septembre 2024. Celui-ci s’adresse aux ESN (MSP) et prestataires de services de sécurité gérée (MSSP) qui opèrent la plateforme SOC Sekoia (XDR ou SIEM de nouvelle génération en mode SaaS). Ce nouveau programme a pour objectif de soutenir la croissance des partenaires de toutes tailles, et d’accompagner le développement d’offres MXDR (Managed Extended Detection and Response). Le programme est structuré en quatre niveaux (Starter, Silver, Gold, et Platinum), qui reflètent non seulement la performance commerciale, mais aussi l’engagement des partenaires envers la technologie Sekoia.io. Il mise avant tout sur un dispositif continu de montée en compétences permanent des partenaires avec le soutien des équipes de Sekoia.io.

Sekoia.io travaille aujourd’hui main dans la main avec plus de 40 partenaires MSSP, experts en cybersécurité utilisant la plateforme SOC Sekoia pour protéger leurs clients finaux.