Sekoia.io et Filigran nouent un partenariat stratégique

juin 2024 par Marc Jacob

A l’origine de ce partenariat, se trouve le connecteur existant entre OpenCTI, la plateforme de gestion des menaces de Filigran et le flux de threat intelligence (CTI) de Sekoia.io. Ce connecteur donne une opportunité à leurs utilisateurs communs la possibilité d’intégrer à OpenCTI des renseignements contextualisés et opérationnalisables immédiatement au service de la détection et la réponse aux incidents.

Les deux entreprises françaises de premier plan dans leur domaine formalisent aujourd’hui leur volonté d’accompagner conjointement les organisations à améliorer la connaissance sur les menaces cyber pour accélérer la détection et la réponse aux incidents de sécurité.

Cette approche s’adresse aux acteurs expérimentés en CTI (équipes SOC et CERT) au sein d’entreprises et MSSP, ainsi que d’organisations publiques dont les agences de cybersécurité et institutions gouvernementales. Celles-ci disposent dorénavant de solutions souveraines, éprouvées et reconnues par les cabinets d’analystes, et conformes aux standards internationaux ouverts en matière de partage de données.