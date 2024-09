Secuserve lance une nouvelle page de synthèse pour optimiser la conformité DMARC sur sa console e-securemail

septembre 2024 par Marc Jacob

Secuserve annonce l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité sur sa console d’administration e-securemail : une page de synthèse dédiée à la politique de conformité et aux rapports DMARC.

À la lumière des récentes contraintes imposées par Google, Yahoo, Microsoft et autres acteurs incontournables, l’enregistrement DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) est devenu indispensable pour les entreprises souhaitant garantir la délivrabilité de leurs emails et protéger leur domaine contre l’usurpation d’identité et le phishing. Face à cette réalité, la gestion optimale de DMARC est désormais cruciale pour éviter toute incidence négative sur les performances d’envoi d’emails.

Une vision globale et une gestion optimisée

Cette nouvelle page de synthèse offre aux utilisateurs de Secuserve une vue d’ensemble complète sur l’efficacité de leur politique DMARC. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent surveiller de manière proactive et détaillée les performances de leur politique de sécurité, tout en disposant de moyens efficaces pour détecter et résoudre les vulnérabilités.

Un outil permettant une compréhension approfondie de la manière dont les politiques DMARC sont appliquées, ainsi qu’une capacité accrue à réagir rapidement face aux menaces potentielles en y intégrant quelques avantages :

• Analyse des rapports XML DMARC (RUA : rapports agrégés)  Secuserve collecte, enrichit et présente les rapports DMARC (RUA) en format XML, facilitant l’analyse des authentifications de domaines de messagerie et offrant une visibilité accrue pour identifier les menaces potentielles. Vous disposez d’une vision statique et dynamique dans le temps.

• Évaluation des expéditeurs  La vue délivrabilité par source vous permet d’identifier les émetteurs utilisant vos domaines, de visualiser les sources légitimes et de maintenir votre politique de sécurité de messagerie.

• Tableaux de bord sur mesure  Concevez des tableaux de bord généraux pour obtenir une vue d’ensemble, en présentant toutes les informations sans mise en avant particulière.

La première version est actuellement disponible via la console e-securemail et la deuxième version est prévue prochainement avec vérification des protocoles DNS et l’assistance sur le DMARC.