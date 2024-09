Sécurité Informatique : Savoir Gérer Sans Panique

septembre 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

La sécurité informatique est un enjeu essentiel dans notre société hyperconnectée. Cependant, face aux nombreuses menaces et attaques rapportées quotidiennement, il est crucial de ne pas céder à la panique. Rester rationnel et garder la tête froide permet de prendre des décisions éclairées pour protéger efficacement ses données et ses équipements, sans pour autant se ruiner dans des solutions coûteuses.

En effet, il ne sert à rien d’investir des sommes astronomiques dans des systèmes de protection, surtout lorsqu’on se retrouve face à une multitude de solutions, onéreuses et souvent importées des États-Unis. Avant de prendre une décision, il est primordial de réfléchir et de bien évaluer ses besoins réels.

Étapes à Suivre pour Sécuriser Efficacement

1. Évaluer ce qu’il faut protéger

Identifiez les éléments critiques : données, machines, appareils. Classez-les en fonction de leur importance. Ce qui est vital pour vous ou votre entreprise, comme les données ou les outils sans lesquels votre activité ne peut plus fonctionner, doit être prioritaire.

2. Classification géographique

Une fois les éléments identifiés, classez-les par emplacement géographique pour mieux organiser leur protection.

3. Cartographie des accès

Dressez une liste des personnes ou groupes de personnes ayant besoin d’accéder à ces éléments, et spécifiez à quoi ils doivent avoir accès.

Une fois cette cartographie réalisée, vous pouvez élaborer une architecture de réseau adaptée à vos besoins.

Concevoir une Architecture de Réseau Sécurisée

• Segmentation du réseau

Il est essentiel de segmenter votre réseau en fonction de l’importance des éléments à protéger et par secteur d’activité. Par exemple, les serveurs devront être isolés dans un réseau séparé, inaccessible via le Wi-Fi, tandis que les employés seront regroupés selon leur service : service clientèle, comptabilité, administration, production, etc.

• Gestion des accès

Déterminez quel type d’accès (Wi-Fi, câble) doit être attribué à chaque secteur. Limitez les connexions entre les réseaux pour éviter la propagation latérale d’un virus et minimiser les effets potentiellement dévastateurs d’une cyberattaque.

Mise en Place d’un Règlement Interne

Un règlement de sécurité interne doit être établi pour encadrer les comportements et définir les privilèges d’accès. Celui-ci devrait inclure :

• Les règles de sécurité à respecter,

• Les privilèges d’accès, précisant :

o À quoi chaque groupe de personnes peut accéder,

o Qui a accès à ces ressources.

Choisir les Outils de Sécurité Appropriés

Lors du choix des outils de protection, il est fondamental de se concentrer sur vos véritables besoins. Il est inutile et coûteux de vouloir tout protéger. Un investissement mal ciblé est une perte de temps et d’argent.

• Ce qui est le plus cher n’est pas toujours le meilleur.

• Les grandes marques ne sont pas toujours les plus sûres. Fortinet, par exemple, a récemment été la cible d’une cyberattaque.

Vos outils de protection doivent être adaptés à vos besoins réels, à la taille de votre entreprise et à la nature de vos données.

La Solution ARCHANGEL© 2.0 : Une Protection Complète

Pour une protection sur mesure, le système de sécurité ARCHANGEL© 2.0 proposé par PT SYDECO offre une solution complète comprenant :

• Hardware,

• Serveurs et routeurs programmés,

• Un pare-feu de nouvelle génération,

• Un ou plusieurs serveurs VPN,

• Un système de partage de fichiers en ligne sécurisé,

• Un service de sauvegarde.

Ce système de protection vous garantit la meilleure défense à des prix compétitifs, avec une flexibilité totale. PT SYDECO propose également un service de conseil pour vous aider à mettre en place la micro-segmentation et à définir des politiques de sécurité adaptées à vos besoins spécifiques.