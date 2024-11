Sécurisez votre WiFi pour protéger vos données : Un impératif à l’ère des cybermenaces

novembre 2024 par Lionel Paris Expert produits réseau Pour NETGEAR

Dans un monde où nos données personnelles circulent en permanence via le WiFi, sécuriser sa connexion n’est plus une option, mais une nécessité. Chaque fois que vous vous connectez, vos informations peuvent être exposées aux cybercriminels. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, il est crucial de prendre des mesures pour protéger votre réseau WiFi. Voici des stratégies simples et efficaces pour sécuriser vos données et naviguer en toute tranquillité.

Les dangers d’un réseau WiFi non sécurisé

Se connecter à un réseau WiFi sans mesure de protection revient à laisser ses données personnelles accessibles à des personnes mal intentionnées. Tout WiFi public, comme ceux des cafés, hôtels ou aéroports, est particulièrement vulnérables : ils offrent souvent peu de protections, permettant aux cybercriminels d’intercepter facilement les informations des utilisateurs. Sur ces réseaux non sécurisés, vos transactions bancaires, identifiants ou encore vos fichiers personnels peuvent être captés et exploités à des fins frauduleuses. Et à domicile, une mauvaise sécurisation du WiFi permettrait aux intrus de s’infiltrer, d’espionner les activités en ligne, ou de prendre le contrôle de certains objets connectés. En 2024, les réseaux domestiques ont subi en moyenne 10 attaques toutes les 24 heures. Le plus grand nombre de vulnérabilités a été détecté sur les objets connectés (IoT), les téléviseurs connectés (34 %), les prises intelligentes (18 %), et autres caméras de vidéo-surveillance (13 %).

Comment sécuriser efficacement son réseau WiFi ?

Face à ces menaces, il est primordial de choisir des équipements et des pratiques de sécurité adaptés pour garantir la protection de son WiFi et des appareils qui y sont connectés.

1. Optez pour un système WiFi ou un routeur WiFi bien sécurisé : Tous les produits ne se valent pas en termes de sécurité. Opter pour un équipement moderne et performant permet d’accéder à des fonctionnalités de sécurité avancées. Il y a 4 fonctionnalités incontournables comme le contrôle d’accès WiFi, qui permet de ne pas autoriser n’importe quelle connexion, le cryptage WiFi WPA3 qui garantit une protection maximum des données. Mais aussi, la capacité de recevoir directement et automatiquement les correctifs dédiés cybermenaces est un vrai plus, ainsi que le support du VPN pour renforcer l’anonymat.

2. Des mises à jour automatiques : Les mises à jour logicielles ne concernent pas uniquement les ordinateurs ou les smartphones : les systèmes WiFi et routeurs WiFi nécessitent, eux aussi, des mises à jour. Choisissez un équipement qui propose des mises à jour automatiques, ce qui vous permet d’utiliser en permanence les dernières versions, sans avoir besoin de vous en soucier .

3. Activez le WiFi dédié pour vos invités : Utiliser un WiFi invité est devenu une pratique fondamentale. Cela permet d’offrir une connexion Internet à toute personne de passage dans votre domicile sans pour autant leur donner accès à votre réseau WiFi personnel, qui doit rester réservé uniquement aux membres du foyer. Ainsi en cas de faille de sécurité sur les appareils de vos invités, ou d’une intention de nuire, votre réseau WiFi personnel reste non accessible. Un réseau WiFi invité est donc un excellent moyen de réduire les risques d’intrusion tout en offrant un service de connexion sécurisé pour vos proches.

4. Activer le WiFi dédié pour vos objets connectés : L’Internet des Objets (IoT) repousse les limites des réseaux WiFi actuels. Ces objets de plus en plus courants nécessitent non seulement une couverture WiFi totale pour fonctionner correctement, mais un niveau de sécurité accru. Comme ils sont souvent le sujet de failles de sécurité, la bonne pratique consiste à les regrouper et les sécuriser dans un WiFi spécifique le « WiFi IoT ». Ils resteront facilement accessibles sans risquer de compromettre votre WiFi personnel.

5. Protégez-vous avec des suites de sécurité intégrée : Certains équipements sont dotés de suite de sécurité intégrées au cœur de votre réseau pour bloquer automatiquement les cyberattaques avant même qu’elles n’arrivent sur votre WiFi. Ces systèmes offrent un bouclier de protection permanent pour tous les appareils connectés, qu’il s’agisse de téléphones, de TV, de caméras, ou de consoles de jeux, assurant ainsi une défense active contre les tentatives de piratage. Certains services vont plus loin grâce à des recommandations concrètes et protègent vos équipements même lorsque vous n’êtes plus connectés au WiFi de votre domicile. Vous bénéficiez ainsi d’une protection à la source, sans avoir à installer des logiciels spécifiques sur chaque appareil.

6. Garder la main à distance : Choisissez un équipement WiFi qui permet simplement à travers son application de surveiller votre WiFi, ou d’y faire des changements, même lorsque vous n’êtes pas à domicile. Pratique pour répondre à des demandes spécifiques, et garder un œil sur son WiFi à distance.

7. Adoptez un routeur mobile : Souvent en déplacement ? Utilisez un routeur mobile transformera vos voyages. En plus d’être bien plus puissant qu’un simple partage de connexion pour rester connecté où que vous soyez, un routeur mobile vous permet d’être autonome en termes de connectivité. Cela signifie que vous évitez de vous connecter aux réseaux WiFi publics qui sont une source directe de cybermenaces.

À une époque où les attaques informatiques sont de plus en plus courantes, sécuriser son WiFi est un impératif pour protéger sa vie privée et éviter les risques de piratage. Adopter les bonnes pratiques, comme l’utilisation d’un WiFi invité, le choix d’un routeur ou d’un système WiFi Mesh performant et sécurisé, permet à chacun de renforcer la sécurité de son réseau domestique et de naviguer en toute tranquillité. Au-delà de la simple connexion, votre WiFi est devenu central à votre vie numérique. En investissant dans des solutions de protection adaptées, vous faites bien plus que sécuriser vos données : vous protégez votre quotidien et celui de vos proches.