Sécuriser l’ensemble du réseau : la promesse du SASE

mai 2024 par Laura Farina, directrice régionale des ventes (France, Belgique, Luxembourg) de Colt Technology Services

Dans un écosystème où les fondements de la cybersécurité se trouvent ébranler par les nombreuses attaques informatiques comme celle récemment de France Travail, le Secure Access Service Edge (SASE) s’est tout naturellement imposé comme un allié déterminant d’une approche adéquate, inaugurant une nouvelle ère de la sécurité des réseaux. La révolution SASE est en marche et il est temps pour les organisations de déterminer si elles sont prêtes à l’adopter et à en comprendre les avantages. Selon le cabinet d’analystes Gartner®, le marché du SASE devrait passer de 7 milliards de dollars en 2022 à 25 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 29 %.

Le réseau : élément central d’une stratégie de sécurité efficace

Le réseau, véritable autoroute numérique pour l’ensemble du trafic, constitue la pierre angulaire de toute stratégie de sécurité efficace. A l’ère du numérique où les cyberattaques prolifèrent, la protection des données et des systèmes devient un enjeu vital pour les entreprises. Le contexte actuel, marqué par l’essor du télétravail et du cloud computing, s’avère doublement tranchant. D’un côté, ces nouvelles pratiques offrent une flexibilité accrue. De l’autre, elles complexifient la sécurisation du réseau, désormais décentralisé et étendu, rendant les organisations plus vulnérables aux intrusions et aux attaques malveillantes. En surveillant et en analysant le trafic et les comportements sur le réseau, les informations recueillies peuvent être introduites dans les outils de cybersécurité. Ces outils tirent parti de la puissance de l’IA et de l’apprentissage automatique et identifient les activités potentiellement malveillantes pour mieux y répondre.

Face à la multiplication des attaques complexes, les entreprises, gardiennes de données sensibles et d’infrastructures critiques, se retrouvent en première ligne face au cyber espionnage. Pour faire face à cette menace croissante, les entreprises doivent investir dans des solutions de cybersécurité de pointe et mettre en œuvre de solides stratégies de cyberdéfense. La surveillance continue, la collecte de renseignements sur les menaces et la réponse proactive aux incidents constituent les piliers fondamentaux de la construction de systèmes résilients.

Le SASE s’affirme comme une technologie d’avenir en répondant aux besoins en constante évolution des entreprises. Il offre une solution flexible et évolutive pour sécuriser l’accès aux données et aux applications, tout en s’adaptant aux nouveaux modèles de travail et aux menaces émergentes.

Le SASE représente la prochaine génération de sécurité réseau

Le SASE offre une solution unifiée, combinant des fonctions de sécurité basées sur le réseau, avec une sensibilisation aux applications et une gestion des services basée sur le cloud. Comme le révèle le Global Network Report 2022-23 de NTT, 95 % des organisations reconnaissent que les modèles de travail hybrides nécessitent un investissement accru dans la protection et la sécurité des données. Les entreprises comprennent la nécessité d’un investissement continu dans un avenir où le travail hybride et les applications basées sur le cloud sont la norme. Pour nombre d’entre elles, le SASE constitue l’approche idéale.

Au fur et à mesure de son développement, le SASE est bien placé pour devenir la référence en matière de sécurité des réseaux d’entreprise. Sa capacité à relever les défis de l’environnement commercial moderne, combinée à son modèle de livraison basé sur le cloud, en fait un élément clé de la stratégie de sécurité de toute organisation.

Les besoins de solutions de sécurité optimales sont devenus primordiales du fait de la dépendance croissante des entreprises au cloud et aux salariés travaillant à distance. En combinant la sécurité du réseau, la connaissance des applications et la gestion basée sur le cloud, le SASE offre une solution unifiée et holistique. Cette approche répond efficacement aux défis de l’environnement dynamique et interconnecté des entreprises d’aujourd’hui. Par conséquent, le SASE est sans aucun doute appelé à jouer un rôle clé dans la sauvegarde des réseaux des entreprises et la protection de leurs précieuses données.

Déployer le SASE au sein des entreprises

Les déploiements du SASE peuvent prendre diverses formes, des solutions SaaS et NaaS simples aux plateformes entièrement sur mesure conçues par les fournisseurs. Le modèle de déploiement idéal dépend des exigences et des préférences de l’entreprise. Les petites entreprises peuvent trouver dans les offres SaaS et NaaS, une réponse pratique et économique, tandis que les grandes entreprises peuvent s’orienter vers une approche plus personnalisée pour mieux maîtriser leur infrastructure de sécurité.

Le besoin du Secure Access Service Edge (SASE) est également attribué à la demande de fonctionnalités accrues en matière de réseau et de cybersécurité. Selon Gartner®, la multiplication rapide des connexions, la connectivité à haut débit, les services basés sur le cloud et les appareils intelligents ont considérablement renforcé cette tendance.

Gartner estime que 30 % des entreprises adopteront cette année des fonctionnalités liées au SASE, telles que les passerelles web sécurisées (SWG), les courtiers de sécurité d’accès au cloud (CASB), l’accès au réseau sans confiance (ZTNA) et le pare-feu en tant que service (FWaaS). Elle estime également que 60 % des entreprises auront défini des stratégies et des calendriers pour l’adoption du SASE d’ici l’année prochaine.

À l’ère de la transformation numérique, le SASE n’apparaît plus comme une technologie, mais comme un catalyseur stratégique pour les organisations. En l’adoptant, les entreprises s’engagent sur la voie d’une infrastructure réseau prête pour l’avenir, parce que flexible, sécurisée et adaptée aux besoins en constante évolution des utilisateurs, aux modèles de prestation de services et au paysage changeant de la cybersécurité.