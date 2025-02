SECKIOT présente son offre Citadelle

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Seckiot annonce le lancement de Citadelle, sa solution conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de protection des systèmes OT (Operational Technology) et industriels. Cette solution modulaire et intuitive permet une supervision continue des réseaux critiques et offre une visibilité à 360° des infrastructures, permettant ainsi d’identifier rapidement les failles de sécurité, d’optimiser les flux critiques et de renforcer la prise de décision stratégique.

Une approche souveraine et sur-mesure

Citadelle propose des capacités de cartographie dynamique des infrastructures, permettant par la suite, via les outils d’analyse avancés intégrés d’identifier des vulnérabilités critiques. Enfin elle permet aussi d’accompagner les organisations dans leur mise en conformité avec les réglementations en vigueur, telles que IEC 62443 et NIS2. Cette solution s’inscrit dans une vision itérative et pragmatique de la cybersécurité OT, grâce à une prise en main rapide et intuitive, et une flexibilité totale pour s’adapter à tout type d’environnement industriel.

Les points forts de Citadelle :

Un mode Découverte : Initialisation d’une cartographie précise, export vers des outils comme Draw.io ou Visio, visualisation des chemins d’attaque, et gestion avancée des règles de détection.

Des capacités de supervision continue : Une surveillance active permettant des alertes adaptées et une analyse métier contextualisée.

Une interopérabilité renforcée : Intégration fluide avec des outils tiers comme Stormshield, Fortinet ou Cyberwatch pour une vision consolidée des environnements IT/OT.

Avec Citadelle, Seckiot mise sur une solution de cartographie et de protection pérenne, permettant de rationaliser les coûts eu égard à son niveau de maturité et à sa matrice industrielle. Cette offre permet de maximiser les investissements existants grâce à une parfaite synergie avec les outils déjà en place, tout en réduisant les surfaces d’attaque grâce à une cartographie enrichie et collaborative, offrant une visibilité claire des flux critiques et une priorisation efficace des actions de remédiation. Par exemple, les tests pilotes menés auprès des bêta-testeurs clients ont montré une réduction de 30 % des failles identifiées et une amélioration de 25 % de la gestion des flux critiques dans les réseaux industriels.

Un accompagnement local et personnalisé

Seckiot s’associe à de nombreux partenaires intégrateurs et technologiques pour offrir un service de conseil et d’intégration adapté aux besoins spécifiques des entreprises. Grâce à une expertise locale, les organisations peuvent renforcer leur posture de cybersécurité tout en bénéficiant d’une solution souveraine, « made in France ».

Une innovation au service de la cybersécurité industrielle

Avec le lancement de Citadelle, Seckiot confirme son engagement à rendre la cybersécurité OT accessible à tous les métiers. Cette solution marque une étape importante dans l’histoire de l’entreprise et dans la protection des infrastructures critiques face aux menaces de plus en plus complexes.