Seagate - loi ZAN, 1 an après : comment la densité surfacique des datacenters répond aux défis environnementaux ?

juillet 2024 par Philippe Vaillant, Ingénieur Solutions Cloud pour la division Lyve de Seagate

Le 20 juillet 2024 marque le premier anniversaire de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, communément appelée loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette). Cette législation, adoptée en 2023, a pour but de renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la réalisation des objectifs ambitieux fixés par la loi Climat et Résilience de 2021. L’objectif principal est d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » d’ici 2050, avec une étape intermédiaire visant à réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la décennie 2021-2031.

Philippe Vaillant, Ingénieur Solutions Cloud pour la division Lyve de Seagate, expert en solutions de stockage de données, souligne l’importance cruciale de la densité surfacique dans le contexte de la loi ZAN : « Cette loi Zéro Artificialisation Nette pousse les datacenters à repenser leur approche en matière d’implantation et de conception de leurs installations, en favorisant notamment l’optimisation de l’espace afin de préserver les milieux naturels. La densité surfacique des espaces de stockage des données représente une réponse majeure au défi posé par cette réglementation. En augmentant la capacité de stockage par unité de surface, nous pouvons considérablement réduire l’empreinte physique des centres de données, contribuant ainsi à limiter l’artificialisation des sols. »

Il poursuit en expliquant : « Les avancées technologiques récentes en matière de densité surfacique nous permettent de stocker toujours plus d’informations dans un espace toujours plus compact. Cette optimisation est essentielle pour répondre aux besoins croissants en stockage de données notamment à l’heure de l’intelligence artificielle, tout en respectant les objectifs de la loi ZAN. En adoptant ces technologies de pointe, nous pouvons concilier le développement numérique et la préservation de nos espaces naturels. »

Il conclut plus largement sur les défis actuels du secteur : « La technologie de densité surfacique Mozaic 3+ de Seagate représente une avancée importante dans la lutte contre l’augmentation des émissions de carbone des centres de données à l’ère de l’IA. En améliorant l’efficacité du stockage, en réduisant les besoins en infrastructure et en énergie, et en prolongeant la durée de vie des équipements, cette innovation contribue à atténuer l’impact environnemental du secteur en pleine croissance. »