Seagate lance Lyve Cloud Object Storage

septembre 2024 par Marc Jacob

Lyve Cloud Object Storage fait son entrée sur le marché européen avec un centre de données ultramoderne à Francfort, répondant aux normes strictes de protection des données de l’UE. Cette expansion permet aux entreprises européennes et notamment françaises de bénéficier d’un stockage local sécurisé, tout en profitant de l’expertise de Seagate, forte de 40 ans d’innovation dans le domaine.

Les fonctionnalités avancées de gestion des données et des coûts permettent une optimisation continue des ressources :

o Flexibilité multicloud : une solution de stockage compatible S3, permettant une intégration transparente avec divers environnements cloud

o Optimisation des coûts : grâce à un modèle tarifaire transparent, sans frais cachés ni coûts d’accès aux données, il réduit considérablement le coût total de possession

o Évolutivité illimitée : conçu pour répondre aux besoins croissants des entreprises, il s’adapte facilement aux charges de travail exigeantes telles que l’IA, l’apprentissage automatique et les applications de données de pointe

o Protection renforcée : grâce à des fonctionnalités avancées comme WORM, DARE et SSO, sans frais supplémentaires, assurant intégrité, confidentialité et sécurité des accès

Lyve Cloud Object Storage enrichit également son offre avec des options en marque blanche et des services intégrés, offrant une flexibilité accrue à son réseau de partenaires.