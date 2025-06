Schneider Electric annonce sa collaboration avec NVIDIA

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Schneider Electric annonce sa collaboration avec NVIDIA pour répondre à la demande croissante en infrastructures durables et conçues pour l’IA. Ensemble, Schneider Electric et NVIDIA font progresser les initiatives de recherche et développement (R&D) portant sur l’alimentation, le refroidissement, les systèmes de contrôle et les racks haute densité, afin de permettre l’émergence d’une nouvelle génération d’usines d’IA en Europe et au-delà.