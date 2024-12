Schneider Electric annonce le lancement de l’onduleur Galaxy VXL

décembre 2024 par Marc Jacob

Avec une empreinte au sol de seulement 1,2m² et une densité de puissance pouvant atteindre 1042 kW/m2, l’onduleur Galaxy VXL constitue une nouvelle référence en matière de technologie avancée efficace et durable. Disponible immédiatement dans toutes les régions du monde où la norme IEC s’applique, il offre les meilleures performances en termes de puissance pour les environnements d’IA, de colocation et de centre de données à très grande échelle, ainsi que pour les infrastructures stratégiques et les systèmes électriques à grande échelle dans les bâtiments tertiaires et les installations industrielles.

Grâce à ses lignes compactes inédites sur le marché, à sa haute densité de puissance et à sa tolérance aux charges d’IA, l’onduleur Galaxy VXL optimise la disponibilité des systèmes d’infrastructure les plus gourmands en énergie. Il est capable d’alimenter jusqu’à 1,25 MW à partir d’une seule unité et jusqu’à 5 MW avec 4 unités en parallèle, tout en augmentant l’efficacité opérationnelle et énergétique en vue de réduire le coût total de possession pour les clients.

Adaptable et évolutif

Avec ses technologies brevetées, l’onduleur Galaxy VXL garantit jusqu’à 99 % d’efficacité en mode eConversion et jusqu’à 97,5 % en mode double conversion. Il propose également une protection de l’alimentation de classe 1, ainsi que d’excellents niveaux de réduction d’énergie tout en divisant par deux les émissions de carbone. Ce nouvel onduleur, comme l’ensemble de la gamme GALAXY V, est éligible aux certificats d’économie d’énergie "BAT-EQ-135, arrêté du 22 août 2024", CEE qui valorisent l’installation d’équipements qui offrent des technologies d’économie d’énergie supérieures à la moyenne du marché.

Avec un encombrement inférieur de 52 % à la moyenne du secteur, sa conception modulaire et évolutive offre également des niveaux de redondance N+1 qui multiplient par 10 le degré de disponibilité du système. De plus, grâce à son architecture modulaire, les clients peuvent réduire leurs dépenses d’investissement en achetant des modules d’alimentation en fonction de leurs besoins, en bénéficiant d’une efficacité énergétique optimisée et en ajoutant des modules d’alimentation à mesure que la demande augmente.

L’onduleur Galaxy VXL est également compatible avec les batteries lithium-ion et VRLA. Sa fonction Live Swap offre une plus grande disponibilité et facilite la maintenance. L’onduleur propose des temps de fonctionnement extrêmement résilients, flexibles et prévisibles pour les centres de données, les services informatiques et les charges électriques stratégiques. Ces caractéristiques sont complétées par une supervision à distance à partir du logiciel informatique EcoStruxure de Schneider Electric, une sécurité renforcée et des connexions Ethernet certifiées conformément aux dernières normes de sécurité CEI 62443-4-2 pour une expérience totalement sécurisée et connectée en matière de gestion à distance.

Principales caractéristiques et avantages

L’onduleur Galaxy VXL de Schneider Electric a été conçu pour offrir des densités de puissance inégalées et une architecture d’alimentation compatible avec l’IA pour les charges les plus gourmandes en énergie. Pour la toute première fois dans l’histoire, ce nouvel onduleur fournit aux clients des modules d’alimentation évolutifs de 125 kW dans un espace de type 3U, tout en étant capable de prendre en charge jusqu’à 1,25 MW de charge critique à partir d’une seule unité et jusqu’à 5 MW avec 4 unités en parallèle dans un espace de 4,8 m2 seulement. Les principaux avantages qu’offre cette solution sont les suivants.

Conception modulaire, évolutive et haute puissance : avec une densité de puissance de 1042 kW par mètre carré, les clients peuvent déployer un onduleur modulaire de 1,25 MW d’une seule unité et grâce à la flexibilité ajouter progressivement des modules de puissance en fonction du besoin en énergie.

Encombrement réduit : d’une empreinte au sol de seulement 1,2 m2, l’onduleur Galaxy VXL présente un encombrement inférieur de 52 % à la moyenne du secteur, avec un accès total par l’avant et sans dégagement à l’arrière, ce qui permet une optimisation de la puissance et de l’espace.

Niveau d’efficacité et de durabilité plus élevé : l’onduleur Galaxy VXL offre jusqu’à 99 % d’efficacité en mode eConversion et jusqu’à 97,5 % en mode double conversion. Son format compact permet de réduire l’utilisation de matières premières et d’emballages, et inclut le mode SPoT (Smart Power Test) de tester l’onduleur et ses modules de puissance sans banc de charge, ce qui permet d’économiser de l’électricité.

Réduction des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation : l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et énergétique permet de réduire les factures d’électricité, tandis que sa simplicité d’entretien et de maintenance contribue à réduire les coûts de main-d’œuvre et à améliorer le coût total de possession.

Conception renforcée et résistante : l’onduleur Galaxy VXL est doté de circuits imprimés avec vernis de protection, d’une capacité de court-circuit de 100 kA et d’un kit sismique disponible en option pour une conception mécanique solide.

Amélioration de la cybersécurité et de la sécurité : l’onduleur Galaxy VXL est certifié conformément aux dernières normes de sécurité CEI 62443-4-2 et comprend la technologie Live Swap qui permet de remplacer les modules de puissance en toute sécurité et sans passer sur bypass.

Durée de vie prolongée avec EcoCare : avec l’onduleur Galaxy VXL, Schneider Electric lance son programme d’abonnement EcoCare, une offre de services nouvelle génération qui propose un contact privilégié sur site et à distance avec des experts techniques, une supervision à distance 24 h/24 et 7 j/7 alimentée par l’IA, ainsi qu’une maintenance conditionnelle pour réduire jusqu’à 50 % les interruptions sur site et prolonger la durée de vie des onduleurs.

Solution idéale pour les centres de données préfabriqués : grâce à son encombrement réduit, son efficacité accrue et son faible coût, l’onduleur Galaxy VXL représente une solution pérenne pour les data center préfabriqués de demain.

Évolutivité pour répondre aux exigences de l’IA

Pour répondre aux demandes de ses clients, Schneider Electric a augmenté la capacité de production et de fabrication d’un grand nombre de ses usines mondiales, dans lesquelles sa capacité de production annuelle pour les onduleurs Galaxy VXL dépassera 9 000 unités en 2025.

En outre, l’onduleur Galaxy VXL sera disponible dans l’usine Sant Boi de Schneider Electric, à Barcelone, où il sera intégré en tant que solution de base pour la gamme modulaire préfabriquée de solutions de centre de données à capacité de calcul élevée.