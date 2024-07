SCC signe la Charte du Numérique Responsable

juillet 2024 par Marc Jacob

SCC France annonce la signature de la Charte du Numérique Responsable, marquant un engagement en faveur de pratiques numériques durables. Cet engagement se concrétise par la mise en place de plusieurs objectifs clés visant à harmoniser technologie et développement durable. À travers ces initiatives, SCC France ambitionne non seulement de réduire son empreinte écologique et de promouvoir l’inclusion numérique, mais aussi d’instaurer une culture d’éthique et de transparence dans ses pratiques. En adoptant des technologies alignées avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et en prônant une utilisation responsable des ressources, l’entreprise s’inscrit dans une démarche proactive pour construire un avenir résilient.

Pour valider sa démarche SCC France s’engage autour de plusieurs axes et notamment :

Une responsabilité environnementale renforcée :

Sur le plan environnemental, l’entreprise s’efforce d’optimiser ses outils numériques en tenant compte de leur cycle de vie complet, afin de prolonger la durée de vie des équipements et favoriser une transition énergétique efficace. Elle privilégie l’utilisation de technologies alignées avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, encourage des pratiques réduisant la consommation de ressources et d’énergies, et traite les déchets comme des ressources, soutenant ainsi l’économie circulaire. En outre, l’utilisation d’énergies renouvelables est encouragée.

Une inclusion et accessibilité pour tous :

Pour lutter contre l’exclusion sociale numérique, SCC France adopte une démarche d’achats responsables et développe des applications accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, en respectant les normes RGAA et WCAG. Les utilisateurs sont impliqués dans la conception pour éviter les outils surdimensionnés et améliorer la conformité des services en ligne.

Une utilisation Éthique et transparente des données :

SCC France s’engage à une utilisation raisonnable et éthique des données, en limitant leur collecte aux informations nécessaires et en respectant le RGPD et les règles locales de protection des données. La diversité des recrutements, l’égalité professionnelle et l’amélioration des conditions de travail pour les professionnels du numérique sont promues. Des dispositifs d’éthique algorithmique sont mis en place, et la démarche RSE est valorisée auprès de tous les collaborateurs et partenaires.

Mesure et innovation :

SCC France met également l’accent sur la mesure et l’innovation, en respectant les normes communes pour collecter, analyser et partager les données sur les impacts des TIC. La conception collaborative des services numériques est encouragée, tout comme l’innovation dans l’utilisation d’outils pour une collecte et une analyse transparentes des données.