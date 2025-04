SCC France lance ConversIA

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SCC France annonce le lancement de ConversiA, une solution souveraine et clé en main. ConversiA transforme les ressources documentaires complexes en assistants conversationnels intelligents, fiables et accessibles. L’ambition de SCC est de démocratiser l’accès et le déploiement de l’IA auprès de toutes les organisations publiques, acheteurs publics et entreprises de taille intermédiaire qui n’ont pas encore franchi le pas, afin qu’elles puissent déployer leur propre solution adaptée à leur secteur d’activité et personnalisée selon leurs attentes.

« Notre ambition avec ConversIA est claire : démocratiser l’intelligence artificielle documentaire. Comme Free a changé le marché des télécoms avec le forfait illimité, nous proposons une solution IA complète, souveraine et abordable, qui permet à toutes les organisations de déployer un assistant intelligent à grande échelle. » Yoann Delanos, Responsable AVV IDF et leader de la practice DATA/IA, SCC France

Une solution, souveraine et évolutive

ConversIA repose sur une architecture technique complète et intégrée, combinant :

Un serveur IA hautes performances, équipé de GPU NVIDIA et de processeurs optimisés pour les charges IA,

Un stockage sécurisé pour indexer et protéger les données sensibles,

Un moteur conversationnel avancé, boosté par la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation), pour des réponses contextualisées, sourcées et compréhensibles,

Une intégration native avec les bases documentaires de l’entreprise : PDF, Word, SharePoint, SQL, intranet, sites web, etc.

Déployée sur site ou dans le datacenter du client, la solution est livrée, configurée, testée et maintenue en conditions opérationnelles par les équipes SCC.

Une offre pensée pour démocratiser l’IA documentaire

Alors que les solutions d’IA générative sont souvent perçues comme coûteuses, opaques et peu conformes aux exigences de souveraineté, SCC bouscule le marché avec une offre compétitive, transparente et agnostique, disponible en CAPEX ou OPEX.

Des cas d’usage concrets pour chaque métier

ConversIA répond à de multiples besoins métiers :

Recherche optimisée et exploitation documentaire

Assistant conversationnel RH, juridique ou métier

Analyse et traitement de contenus complexes

Automatisation des réponses aux agents publics ou aux collaborateurs

Conformité, audit et archivage intelligent

Apprentissage, innovation, vulgarisation

Par exemple, dans la fonction publique, ConversIA permet de répondre automatiquement à des centaines d’agents en quelques secondes, en s’appuyant sur des corpus contractuels ou réglementaires parfois hétérogènes.

Une expertise à 360° au service des clients

SCC s’appuie sur une double expertise IT et IA : architecture, infrastructure, cybersécurité, accompagnement au changement, traitement de la donnée, exploitation des LLM et développement conversationnel.

SCC propose un accompagnement complet, de l’audit initial à la formation des équipes, avec un support continu pour garantir l’évolutivité de la solution et l’enrichissement des cas d’usage.

Une stratégie souveraine et responsable

Face aux enjeux croissants de confidentialité, de conformité RGPD et de maîtrise des données, ConversIA garantit une souveraineté totale de la plateforme et du patrimoine documentaire. La solution est également agnostique en matière de modèles IA, laissant aux clients le choix des technologies qu’ils souhaitent intégrer (open source, modèles privés, etc.).

Une tarification transparente et évolutive à moins de 90000 EU

ConversIA est disponible selon une logique de packs modulaires adaptés à la taille et aux besoins des organisations : de 10 à plusieurs milliers d’utilisateurs, avec une tarification claire, forfaitaire et sans surprise.