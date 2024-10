SCC France décroche la Médaille de Platine pour sa performance en cybersécurité

octobre 2024 par Marc Jacob

SCC France annonce l’obtention de la distinction Platinium de CyberVadis, positionnant l’entreprise dans les meilleures sociétés évaluées pour leurs performances en cybersécurité. Cette récompense témoigne d’un engagement envers les meilleures pratiques de sécurité et la protection des données, avec un score remarquable de 955/1000 lors de cette évaluation.

SCC France, qui gère plus de 10 000 projets clients et traite chaque année des volumes considérables de données sensibles, continue d’innover pour offrir des services à la pointe de la technologie, tout en plaçant la sécurité au cœur de ses opérations. Selon le rapport 2023 d’IBM intitulé "Cost of a Data Breach Report", le coût moyen d’une violation de données s’élevait à 4,45 millions d’euros (ou 4,35 millions de dollars) au niveau mondial.

La distinction Platinium de CyberVadis met en lumière la capacité de SCC France à assurer un haut niveau de sécurité, en adéquation avec les normes les plus strictes de l’industrie. Selon les rapports de Cybersecurity Ventures, les dépenses mondiales en cybersécurité devraient atteindre 250 milliards d’euros d’ici 2026, ce qui témoigne de l’importance croissante de cette problématique pour les entreprises.

Les objectifs de cette évaluation par CyberVadis :

Évaluer la résilience : Identifier, par un tiers de confiance, nos forces et faiblesses en matière de cybersécurité.

Renforcer la confiance : Fournir aux partenaires une preuve de conformité, de robustesse et simplifier les processus d’évaluation.

Améliorer continuellement : Recevoir des recommandations afin de renforcer nos pratiques de sécurité.

Respecter les normes : Se conformer aux exigences des standards internationaux pour rester compétitif.

Les chiffres clés de l’évaluation CyberVadis :

955/1000 : Score obtenu, parmi les plus élevés des entreprises évaluées.

Top 1% : SCC France se classe parmi les entreprises les plus performantes au niveau mondial.

4 domaines évalués : Cybersécurité, protection des données, continuité d’activité et gestion des risques.