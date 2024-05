SCC France accède à la certification VCP décernée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

mai 2024 par Marc Jacob

À l’occasion des Jeux de Paris 2024, SCC assurera l’approvisionnement et la fourniture des équipements informatiques, audiovisuels, reprographiques et mobiles, ainsi que les services d’acheminement, d’installation et de maintenance qui y sont associés.

C’est dans cette optique qu’une partie de la plateforme logistique de Lieusaint a été privatisée et aménagée pour permettre aux équipes de SCC de mener à bien leurs opérations. Ainsi, sur une superficie de plus de 5 400 mètres carrés, de nombreux espaces (stockage, configuration de matériel, etc.) ont été créés dans un environnement ultra sécurisé. Globalement, plus de 50 collaborateurs seront mobilisés au sein du centre logistique et veilleront à gérer 65 000 équipements et consommables (ordinateurs portables, téléphones, imprimantes et écrans).

L’accès à la norme VCP, un véritable gage de qualité et de sécurité

Se voir décerner le label VCP est un réel accomplissement pour SCC, Supporteur Officiel de Paris 2024. Dans ce contexte, lors des opérations de livraison et de reprise de matériels sur les sites de Paris 2024, les véhicules SCC n’auront pas à subir de contrôle pour livrer leurs marchandises et seront considérés comme sécurisés. Pour obtenir la certification VCP, SCC a dû répondre à un cahier des charges très contraignant, mettre en place des procédures spécifiques et faire auditer son site. À ce jour, seuls trois acteurs ont reçu ce précieux sésame.

Totalement cloisonné du reste du site logistique de Lieusaint, l’espace dédié à la gestion des Jeux de Paris 2024 s’appuie donc sur des standards de sécurité et de qualité de premier plan et permettra à l’ESN de mener sa mission dans les meilleures conditions : préparation des équipements, palettisation, stockage, reprise pour recyclage, etc.

Benoît Bouché, Directeur Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 chez SCC France « Nous sommes fiers d’être référencés parmi les partenaires certifiés VCP. Cette distinction vient récompenser le travail de nos équipes qui ont œuvré depuis de nombreux mois pour mettre en œuvre un centre logistique de nouvelle génération et répondant aux exigences de sécurité de la norme. »

À la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’espace logistique conçu sera conservé pour être utilisé dans le cadre de projets complexes nécessitant de s’appuyer sur des processus de gestion éprouvés et un cadre de sécurité unique.