Scality lance Core5 avec ARTESCA 3.0

mai 2024 par Marc Jacob

Scality annonce la nouvelle version d’ARTESCA - premier et unique logiciel de stockage objet à offrir une cyber-résilience end to end CORE5 avec 5 niveaux de protection de l’API à l’Architecture. Disponible dès maintenant pour Veeam® Data Platform, ARTESCA 3.0 répond aux défis auxquels sont confrontées les organisations alors que les cybercriminels exploitent l’IA pour développer des ransomwares toujours plus dangereux et sophistiqués.

Au-delà de l’immutabilité avec le nouveau ARTESCA CORE5 pour Veeam

Les nouvelles capacités CORE5 de Scality protègent les données sur 5 niveaux critiques de l’API à l’Architecture pour une cyber-résilience de bout en bout :

1. Niveau API : L’immutabilité mise en œuvre via la fonctionnalité S3 Object Lock, offre une puissante ligne de défense, en garantissant que les sauvegardes sont immuables dès qu’elles sont créées. Une authentification à plusieurs facteurs (MFA) forte et un contrôle d’accès aident les administrateurs à renforcer la sécurité et à se prévenir des vols d’identité.

2. Niveau des données : Plusieurs mesures de sécurité, à différents niveaux, sont employées pour empêcher les attaquants d’accéder et d’exfiltrer les données stockées

3. Niveau de stockage : Des techniques de codage avancées empêchent la destruction ou l’exfiltration des sauvegardes en rendant les données stockées indéchiffrables pour les attaquants, même ceux qui utilisent des privilèges d’accès volés pour contourner les protections de niveau supérieur.

4. Niveau géographique : Des copies de données multi-sites simples et abordables empêchent la perte de données même si un centre informatique entier est ciblé par une attaque.

5. Niveau d’architecture : Une architecture de base intrinsèquement immuable garantit que les données sont toujours conservées dans leur forme originale une fois stockées, même si l’attaquant obtient les privilèges d’accès nécessaires pour contourner l’immutabilité au niveau de l’API.

Récupération de données la plus rapide pour Veeam avec des performances à grande échelle

L’intégration étroite d’ARTESCA avec la plateforme de données Veeam offre une récupération rapide des données sans subir de dégradation des performances à mesure que les données augmentent.

ARTESCA 3.0 pour Veeam est :

● Validé Veeam Ready, avec un support accéléré pour les déploiements de niveau de performance Veeam sur des serveurs de stockage hybrides et Full Flash à un coût abordable

● Validé VMware Instant Recovery, avec une performance ultra-élevée sur tous les serveurs flash

● Intégré avec Veeam Backup & Replication, Veeam Backup pour Microsoft 365 et Veeam Kasten dans un seul système

● Rapidement et facilement configuré comme un référentiel Veeam contre les ransomwares, grâce à son outil unique Veeam Assistant intégré

● Offert en tant qu’appliance matérielle clé en main pour Veeam avec un assistant de démarrage rapide pour simplifier l’intégration dans les environnements réseau

Nouvelles capacités dans ARTESCA 3.0 avec la cyber-résilience CORE5

La cyber-résilience CORE5 va au-delà de l’immutabilité de base pour rendre le stockage de sauvegarde véritablement inviolable contre les attaques de ransomware et de logiciels malveillants. La dernière version d’ARTESCA comprend :

● Conception conforme au décret exécutif américain 14028 Amélioration de la cybersécurité nationale et aux principes d’architecture de confiance zéro, y compris l’authentification renforcée et le chiffrement de bout en bout des données

● Authentification à plusieurs facteurs (MFA) pour les utilisateurs administrateurs qui peut désormais être appliquée globalement pour fournir une protection supplémentaire de connexion pour les administrateurs et les gestionnaires de données

● Intégration avec Microsoft Active Directory (AD), configurable directement via l’interface utilisateur administrative sécurisée d’ARTESCA Tests de conformité au

● Centre pour la sécurité Internet (CIS) grâce aux outils du projet OpenSCAP pour une conformité continue avec les recommandations de cybersécurité du CIS, y compris la conformité de la force des mots de passe basée sur la longueur, la complexité et l’historique

● Renforcement de la sécurité étendue du système d’exploitation intégré qui interdit l’accès root, y compris le shell distant ou su en tant que root ; l’accès administrateur n’est accordé qu’à travers une identité utilisateur artesca-os définie par le système respectant le principe des privilèges minimaux

● Une liste de matériaux logiciels (SBOM) des composants et fournisseurs, scannée et continuellement corrigée pour les CVE, pour fournir aux clients une visibilité sur leur chaîne d’approvisionnement logicielle, et des mises à jour automatiques du système d’exploitation pour corriger rapidement les vulnérabilités

● Augmentation de la capacité utilisable à 8,5 PB, avec le support de serveurs haute densité de premier plan parmi un choix encore plus large de matériel de stockage et un support élargi pour plusieurs types de lecteurs flash.

● Haute durabilité des données assurée pour les lecteurs flash haute densité et les disques durs avec une protection réseau et local, fourni par un algorithme d’erasure coding.

Le logiciel de stockage objets ARTESCA 3.0 est conçu pour être déployé rapidement, avec trois solutions sur site pour répondre à vos besoins :

● Appliance matérielle clé en main pour Veeam construite sur des serveurs Supermicro

● Appliance Logicielle sur des serveurs x86 standards de votre choix

● Appliance virtuelle pour les centres de données virtualisés avec VMware

ARTESCA 3.0 sera disponible au troisième trimestre 2024 à travers un large réseau de partenaires revendeurs certifiés dans le monde entier, soutenu par des partenaires de distribution tels que Ingram Micro, Carahsoft, TD Synnex, Arrow, et d’autres distributeurs régionaux.