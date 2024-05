Scality hat die neueste Release von ARTESCA angekündigt

Mai 2024 von Marc Jacob

Mehr als Unveränderlichkeit – der neue ARTESCA CORE5 für Veeam

ARTESCA 3.0 ist die erste Objektspeicher-Software, die solch eine umfassende Datensicherheit bietet. Scalitys neue CORE5-Funktionen schützen Daten auf fünf kritischen Ebenen von der API bis hin zur Architektur und bieten so End-to-End-Cyber-Resilienz:

1. API-Ebene: Die über die S3-Objektsperre implementierte Unveränderlichkeit bietet leistungsstarken Schutz, da sie sicherstellt, dass Backups direkt nach der Erstellung nicht mehr verändert werden können. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Zugriffskontrolle helfen Administratoren, Verletzungen durch Mitarbeiter zu verhindern.

2. Datenebene: Mehrere Sicherheitsmaßnahmen auf Datenebene verhindern, dass Angreifer auf gespeicherte Daten zugreifen und diese aus dem System ausschleusen können.

3. Speicherebene: Fortschrittliche Verschlüsselungstechniken verhindern die Zerstörung oder Exfiltration von Backups, indem sie gespeicherte Daten für Angreifer unleserlich machen. Das funktioniert selbst, wenn sie gestohlene Zugriffsrechte nutzen, um übergeordnete Schutzmaßnahmen zu umgehen.

4. Standort-Ebene: Durch die einfache, preiswerte Speicherung von Daten an mehreren Standorten gehen Daten auch dann nicht verloren, wenn ein ganzes Rechenzentrum angegriffen wird.

5. Architektur-Ebene: Die intrinsisch unveränderliche Kernarchitektur stellt sicher, dass einmal gespeicherte Daten immer in ihrer ursprünglichen Form verbleiben, selbst wenn ein Angreifer die erforderlichen Zugriffsrechte erhält und die Unveränderlichkeit auf API-Ebene umgeht.

Unübertroffen schnelle Datenwiederherstellung für Veeam im großen Maßstab

ARTESCAs enge Integration mit der Veeam Data Platform ermöglicht die schnelle Datenwiederherstellung ohne Leistungseinbußen während des Prozesses.

ARTESCA 3.0 für Veeam ist:

• Veeam Ready validiert für Veeam High-Performance-Tier-Implementierungen auf hybriden und All-Flash-Storage-Servern bei niedrigen Kosten

• VMware Instant Recovery Ready, mit extrem hoher Leistung auf All-Flash-Servern

• Einfach zu bedienende Kompatibilität mit Veeam Backup & Replication, Veeam Backup für Microsoft 365 und Veeam Kasten in einem einzigen System

• Wird schnell und mühelos als Ransomware-geschütztes Veeam-Repository konfiguriert dank dem einzigartigen, integrierten Veeam-Assistant

• Bietet eine schlüsselfertige Hardware-Appliance für Veeam mit einem Schnellstart-Assistenten für die Integration in Netzwerkumgebungen

„Als Marktführer für Datensicherung und Ransomware-Wiederherstellung arbeiten wir bei Veeam eng mit unseren Technology Alliance Partnern zusammen, um unsere Mission zu unterstützen, Unternehmen vor Unterbrechungen zu bewahren“, so Andreas Neufert, Vice President of Product Management, Alliances bei Veeam. „Diese neue Version von Scality ARTESCA ergänzt die Möglichkeiten der Veeam Data Platform, verbessert unveränderliche Backups und stärkt die Cyber-Resilienz für unsere gemeinsamen Kunden. Wenn Unternehmen das Ziel eines Cyberangriffs werden, müssen sie kritische Daten schnell und unversehrt wiederherstellen können, um ihre Geschäftskontinuität zu gewährleisten und die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Scality fortzusetzen und unseren Kunden dieses erstaunliche Maß an Cyber-Resilienz bieten zu können.“

Neue Funktionen in ARTESCA 3.0 mit CORE5 Cyber-Resilienz

Die Cyber-Resilienz von CORE5 geht über grundlegende Unveränderlichkeit hinaus und macht Backup-Speicher wirklich unangreifbar für Ransomware und Malware. Die neueste Version von ARTESCA umfasst:

• Design gemäß der US Executive Order 14028 „Improving the Nation’s Cybersecurity“ und den Grundsätzen der Zero-Trust-Architektur, einschließlich erzwungener Authentifizierung und End-to-End-Datenverschlüsselung.

• Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Admin-Benutzer können jetzt global durchgesetzt werden, um Administratoren- und Datenmanagerkonten bei der Anmeldung zusätzlich zu schützen.

• Integration mit Microsoft Active Directory (AD), konfigurierbar direkt über die sichere Administrationsbenutzeroberfläche von ARTESCA

• Konformitätsprüfung gemäß dem Center for Internet Security (CIS) mithilfe der OpenSCAP Projekttools für durchgehende Einhaltung der CIS-Cybersicherheitsempfehlungen, einschließlich Passwortstärke basierend auf Länge, Komplexität und Verlauf

• Erweiterte Sicherheitseinstellungen des integrierten Betriebssystems, die den Root-Zugriff verbieten, einschließlich Remote Shell oder su als Root. Der Admin-Zugriff wird nur über eine systemdefinierte artesca-os-Benutzeridentität gewährt, die dem Grundsatz der kleinstmöglichen Zahl an Berechtigungen folgt.

• Eine Software-Bill-of-Materials (SBOM) mit Komponenten und Lieferanten, die auf CVEs gescannt und kontinuierlich gepatcht werden, um den Kunden Einblick in ihre Software-Lieferkette zu geben, sowie automatische Betriebssystem-Updates, um Sicherheitslücken schnell zu schließen

• Anstieg auf eine Kapazität von 8,5 PB mit Unterstützung von führenden High-Density-Servern und einer noch größeren Auswahl an Speicherhardware sowie erweiterter Unterstützung für mehrere Arten von Flash-Laufwerken

• Garantiert hohe Datenbeständigkeit für High-Density-Flash-Laufwerke und HDD mit verbessertem Dual-Level Erasure Coding

•

Die ARTESCA 3.0 Objektspeicher-Software ist für die schnelle Bereitstellung konzipiert und bietet drei On-Premise-Lösungen