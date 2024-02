Scality ernennt Christoph Storzum zum Vice President of Sales, European Region

Februar 2024 von Marc Jacob

Scality, ein führender Anbieter zuverlässiger, sicherer und nachhaltiger Software zur Datenspeicherung, gibt bekannt, dass Christoph Storzum zum Vice President of Sales, European Region, ernannt wurde.

Vor seiner Ernennung zum Vice President of Sales, European Region, war Storzum von 2021 bis 2023 Regional Director DACH bei Scality. In der Zeit vor Scality hatte Storzum verschiedene Funktionen bei Dell EMC/EMC inne - darunter die Position des Director Sales Germany. Er leitete das Data Protection Solutions Vertriebsteam und richtete spezielle Vertriebsaktivitäten innerhalb von Dell und EMC aus.

In seiner neuen Rolle wird Storzum sein Fachwissen in folgende Bereiche einbringen

Erweiterung seiner Channel-Expertise und Förderung des Channel-Vertriebs in der gesamten europäischen Region

Steigerung nachhaltiger Geschäftsergebnisse für den Channel und für ARTESCA-Kunden

Optimierung der Synergieeffekte innerhalb seiner Vertriebsteams und Entwicklung überzeugender, reproduzierbarer Channel-Vertriebsstrategien

Storzum ist eine motivierte Führungspersönlichkeit. Der Erfolg von Kunden und Partnern ist seine Inspiration. Im Laufe seiner Karriere hat Storzum enorme Führungsqualitäten bewiesen. Er hat in vielen Bereichen anspruchsvolle Ziele erreicht, innovative Lösungen geliefert und bereits einen großen Beitrag zu Scality’s Erfolg beigetragen.

Scality ist das einzige Unternehmen in Europa, das den Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher in acht aufeinander folgenden Jahren anführt. Diese Marktvalidierung, gepaart mit bahnbrechender Produktinnovation sowie einer partnerorientierten Wachstumsstrategie, hat den Einsatz von Scality-Lösungen in einer Vielzahl von Branchen beschleunigt, darunter im Finanzdienstleistungsbereich, im Gesundheitswesen sowie im Behördenwesen, um nur einige Beispiele zu nennen.