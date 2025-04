Scality dévoile ARTESCA+ Veeam, une appliance logicielle unifiée

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

ARTESCA+ Veeam est une appliance logicielle unifiée qui offre un déploiement combiné des logiciels ARTESCA et Veeam, reconnus comme les meilleurs de leur catégorie, co-hébergés sur un seul serveur, quel qu’il soit. Cette solution élimine complètement le besoin d’une infrastructure séparée (physique ou virtuelle) pour Veeam, réduisant ainsi la complexité, le temps et les coûts de déploiement jusqu’à 30 %. La solution peut être déployée sur les serveurs choisis par le client, tels que HPE, Supermicro et Lenovo.

« En tant que leader mondial de la résilience des données, Veeam est ravi de collaborer avec Scality pour le lancement de l’appliance logicielle unifiée ARTESCA+ Veeam », a déclaré Andreas Neufert, Vice President Product Management, Alliances chez Veeam. « Cette solution innovante simplifie le déploiement de notre logiciel de résilience des données, leader du marché, aux côtés du stockage objet robuste de Scality, facilitant ainsi pour les organisations le renforcement de leur cyber-résilience. Scality a intégré Veeam dans cette nouvelle solution, combinant nos forces pour permettre à nos clients communs de créer une ligne de défense sécurisée contre les cybermenaces tout en optimisant leurs opérations de sauvegarde. »

Les principaux avantages d’ARTESCA+ Veeam incluent :

• Déploiement ultra-simplifié et infaillible : Assure une configuration rapide et simple de la sauvegarde et du stockage pour l’immuabilité et une cyber-résilience de bout en bout.

• Sécurité renforcée : Veeam et Scality ARTESCA hébergée sur une seule “hardened” appliance CORE5, basée sur les principes du “zero trust”, offre un fonctionnement des plus sécurisés.

• Exposition restreinte des identifiants et des points de terminaison : La clé d’accès/clé secrète reste au sein d’ARTESCA, et le point de d’accès S3 n’a plus besoin de résolution DNS externe, réduisant ainsi les vecteurs d’attaque.

• Protection pare-feu intégrée : Un pare-feu prédéfini sécurise les composants Veeam, appliquant les principes du zero trust o et du moindre privilège en limitant l’accès aux ports nécessaires.

– Accès Windows sécurisé : Géré via ARTESCA Identity Manager avec MFA, permettant une gestion centralisée des comptes administrateurs.

• Contrôles d’intégrité non disruptifs : Autonome par conception, l’appliance exécute SureBackup Lite et les analyses de contenu de sauvegarde indépendamment, sans impacter le système de production.

• Performance prédictible : Veeam et Scality ARTESCA hébergée sur du matériel dédié offre une performance constante et prédictible avec une plus grande disponibilité des ressources que les déploiements basés sur un hyperviseur.

• Rentabilité : L’appliance logicielle ARTESCA+ Veeam entièrement intégrée rationalise les opérations et réduit les coûts d’acquisition, de support et d’exploitation en éliminant le besoin d’une infrastructure serveur et de stockage séparée.

• Simplicité opérationnelle : Un tableau de bord unique et intégré surveille les composants ARTESCA et Veeam.

• Conception favorable aux partenaires : Le dimensionnement et la commande simples facilitent les ventes et le déploiement pour les revendeurs et les clients.

Erwan Girard, Chief Product Officer chez Scality :

« L’appliance logicielle unifiée marque une étape majeure dans notre partenariat avec Veeam. En combinant la sécurité et la simplicité d’ARTESCA avec les solutions de résilience des données leaders du marché de Veeam, nous permettons aux organisations de construire des défenses infranchissables contre les cybermenaces tout en optimisant les opérations de sauvegarde, le tout sans impacter les performances. »

Dimensionnement de l’appliance logicielle unifiée Scality ARTESCA+ Veeam :

L’appliance logicielle unifiée Scality ARTESCA+ Veeam sera initialement disponible en single node, configurable pour répondre à un éventail d’exigences en matière de machines virtuelles et de capacité, allant de 20 machines virtuelles/To à des centaines de machines virtuelles/To.

Conçue pour le réseau channel et distribution, la simplicité et le prix d’entrée compétitif d’ARTESCA ont transformé la stratégie de mise sur le marché de Scality auprès des petites et moyennes entreprises. 60 % du chiffre d’affaires record de Scality en 2024 a été réalisé via le channel, grâce à son écosystème robuste de VAR, de fournisseurs de services cloud et de distributeurs stratégiques,. Scality a également récemment lancé son modèle de tarification pay-as-you-go pour les fournisseurs de services cloud et de services Scality, ouvrant un nouveau modèle d’abonnement et un flux de revenus lucratifs pour les partenaires VCSP de Veeam.

Disponibilité :

Les clients pourront acquérir cette offre auprès de leurs partenaires channel. Scality fournira à ses distributeurs la documentation et les outils nécessaires pour installer l’appliance logicielle sur l’une des nombreuses configurations matérielles pré-validées.

À propos d’ARTESCA

Scality ARTESCA est un stockage objet S3 simple et sécurisé, spécialement conçu pour des sauvegardes immuables et à l’épreuve des ransomwares, avec une prise en charge transparente de Veeam. La technologie CORE5 d’ARTESCA offre une cyber-résilience de bout en bout, protégeant les données à tous les niveaux du système, de l’API à l’architecture. Conçu pour un déploiement rapide et une gestion intuitive, ARTESCA évolue sans effort d’un seul serveur à des environnements de l’échelle du pétaoctet sans nécessiter d’expertise spécialisée. Plusieurs options de déploiement sur site – appliance logicielle (autonome ou unifiée avec Veeam), appliance virtuelle ou appliance matérielle – vous offrent un contrôle total sur votre infrastructure. Offrant un équilibre optimal entre sécurité, performance et simplicité, ARTESCA se positionne comme la cible de sauvegarde la plus résiliente et la plus efficace du marché.

À propos de Scality

Scality, leader mondial du stockage cyber-résilient à l’ère de l’IA, résout les plus grands défis liés au stockage de données auxquels les entreprises doivent faire face : croissance, sécurité et coût. En offrant 100% de disponibilité , une protection anti ransomware infaillible et une résilience maximale, les solutions de stockage Scality RING et ARTESCA permettent de rendre les infrastructures de stockage évolutives - sans limite - et pour tous les paramètres critiques tels que la capacité, la performance et l’emplacement des données. Core to cloud to edge, le logiciel de stockage objet Scality est fiable, sécurisé et pérenne. Les entreprises les plus exigeantes font confiance à Scality pour croître et exécuter de nouveaux projets plus rapidement, tout en augmentant l’efficacité et en évitant le cloisonnement. Scality est reconnue comme leader par Gartner et IDC. Voir Twitter, LinkedIn et le blog. Visitez https://www.scality.com/fr