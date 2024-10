Satoshi Nakamoto enttarnt: Warum alle Beweise auf Len Sassaman hinweisen

Oktober 2024 von David Michel, fondateur de SolidMarket

Während die Welt der Kryptografie gespannt auf die bevorstehende Ausstrahlung einer HBO-Dokumentation wartet, die angeblich die Identität von Satoshi Nakamoto enthüllen soll, möchte ich Ihnen die Ergebnisse meiner eigenen Nachforschungen vorstellen, die diese Ankündigung vorwegnehmen und unser Verständnis der Geschichte des Bitcoin revolutionieren könnten. Alle Hinweise führen zu einer faszinierenden, aber beunruhigenden Schlussfolgerung: Der Bitcoin könnte in Belgien entstanden sein, und Len Sassaman, ein brillanter Kryptograf, der in diesem Land lebte, könnte der wahre Geist hinter dieser monetären Revolution sein.

Eine Untersuchung, die bisher unbekannte Fakten offenlegt

Im Rahmen der Entwicklung meines eigenen Krypto-Projekts, des Solid Token, habe ich mich intensiv mit dem White Paper des Bitcoin auseinandergesetzt, um alle Feinheiten zu verstehen. Was zunächst als scheinbar unwichtiges Detail erschien, zog meine Aufmerksamkeit auf sich: das Wort „Benelux“. Dieser kleine Hinweis führte mich zu einer erstaunlichen Entdeckung.

Referenzen aus einem seltenen belgischen Werk

Die Referenzen 2, 3, 4 und 5 im Gründungsdokument des Bitcoin stammen aus einem seltenen Werk mit dem Titel „20th Symposium on Information Theory in the Benelux“, einer Sammlung fortschrittlicher kryptografischer Arbeiten, die auf einem Symposium präsentiert wurden, das 1999 in Belgien stattfand. Dieses Werk, das wegweisende Ideen in der Kryptografie zusammenfasst, wurde erst ab 2020 online zugänglich gemacht. Zuvor war es nur den Teilnehmern des Symposiums und in der renommierten Bibliothek der Katholieke Universiteit Leuven, einer Institution, die Len Sassaman besuchte, zugänglich.

Dass Satoshi Nakamoto diese Referenzen im White Paper des Bitcoin zitiert, deutet darauf hin, dass er direkten Zugang zu diesem exklusiven Werk hatte. Diese Entdeckung stärkt die Hypothese, dass es eine enge Verbindung zwischen Len Sassaman und der Entstehung des Bitcoin gibt.

Ein überzeugender fotografischer Beweis

Eines der auffälligsten Elemente, das diese Theorie untermauert, ist ein Foto, das Len Sassaman auf seinem Flickr-Account gepostet hat. Darauf ist deutlich zu sehen, wie eine Ausgabe dieses seltenen Werkes auf seinem Bücherregal steht. Dieses Bild, das lange vor der öffentlichen Zugänglichkeit des Werkes veröffentlicht wurde, zeigt, dass Sassaman dieses Dokument schon lange besaß, bevor es der breiten Öffentlichkeit zugänglich war. Dieses Detail liefert einen greifbaren Beweis dafür, dass Sassaman nicht nur privilegierten Zugang zu diesen Informationen hatte, sondern auch ein tiefes Verständnis der kryptografischen Referenzen, die im White Paper des Bitcoin verwendet wurden.

Die Übereinstimmung zwischen dem Besitz dieses seltenen Werkes und seiner Beteiligung an hochmodernen kryptografischen Projekten in Belgien scheint viel zu signifikant, um ignoriert zu werden.

Ein Weg in die belgische Kryptografiespitze

Len Sassaman, fasziniert von den Herausforderungen des Byzantinischen Generals-Problems, tauchte in die Elite der Kryptografie ein, indem er dem COSIC-Programm der KU Leuven in Belgien beitrat. Im Mai 2008 verfasste er gemeinsam mit seinem Doktorvater, Professor Bart Preneel, ein Papier mit dem Titel „The Byzantine Postman Problem“, das auf dem Symposium vorgestellt wurde. Diese Arbeit erforschte neue Ansätze zur Lösung byzantinischer Angriffe und verdeutlichte Sassamans Engagement für innovative Lösungen in der Kryptografie.

Parallel zu dieser akademischen Arbeit entwickelte Sassaman Mixmaster, einen anonymen Remailer, der die Vertraulichkeit von Internetkommunikationen stärken sollte. Er plante, Hashcash, ein von Adam Back entwickeltes Proof-of-Work-System, zu integrieren, um Missbrauch zu verhindern und die Netzwerksicherheit zu verbessern. Diese Integration stand auf der To-Do-Liste von Sassaman für zukünftige Versionen der Software. Doch diese Funktion wurde nie umgesetzt.

Besonders interessant ist das Timing. Kurz nach dem Abbruch dieser entscheidenden Integration tauchte der Bitcoin auf, der eine revolutionäre Lösung für die Probleme brachte, die Sassaman mit Mixmaster zu lösen versuchte. Die plötzliche Einstellung der Entwicklung von Mixmaster und die Tatsache, dass Sassaman das Erscheinen des Bitcoin, das ein ähnliches Proof-of-Work-System verwendete, nie kommentierte, wirft Fragen auf. Es ist möglich, dass Sassaman seine Arbeit zugunsten eines ehrgeizigeren Projekts – des Bitcoin – eingestellt hat.

Aufschlussreiche Hinweise in seinem Umfeld

Ein weiteres aufschlussreiches Element betrifft die Online-Aktivitäten von Len Sassaman und seiner Frau, Meredith L. Patterson, vor und nach der Einführung des Bitcoin. Das Paar löschte alle seine Tweets sechs Monate vor und sechs Monate nach dem Auftauchen von Satoshi Nakamoto – eine entscheidende Periode in der Chronologie des Bitcoin-Projekts. Diese Löschung könnte als Versuch interpretiert werden, sensible Informationen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung zu verbergen.

Noch bemerkenswerter ist ein Tweet von Meredith L. Patterson vom 7. Dezember 2010, in dem sie schrieb: „Bitcoin is not ready for prime time yet, according to its creator. Interested people can help finish it, though!“ Diese Nachricht, die fünf Tage vor Satoshi Nakamotos letztem öffentlichen Beitrag veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass sie intime Kenntnis von Satoshis Absichten hatte. Wie konnte Meredith wissen, dass Satoshi bald die Zügel aus der Hand geben würde? Dieser Tweet, zusammen mit den anderen Indizien, verstärkt die Annahme, dass das Paar direkt in die Schaffung des Bitcoin involviert war.

Ein Profil, das in allen Punkten übereinstimmt

Auf seinem Twitter-Profil beschrieb sich Len Sassaman als „Maker of disruptive technology“ (Schöpfer disruptiver Technologie). Während seine öffentlichen Beiträge, wie seine Arbeit an anonymen Remailern, bedeutend sind, scheinen sie eine solche Behauptung nicht zu rechtfertigen – es sei denn, er wäre der Schöpfer einer so massiven Innovation wie dem Bitcoin. Kurz vor seinem vorzeitigen Tod 2011 äußerte Sassaman den Wunsch, der Welt „eine bessere Zukunft“ zu hinterlassen – eine Ambition, die tief mit der revolutionären Wirkung des Bitcoin auf das weltweite Finanzsystem mitschwingt.

Eine Bestätigung durch künstliche Intelligenz

Um meine Entdeckungen zu überprüfen, habe ich diese Fakten ChatGPT, einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz, vorgelegt. Nach einer gründlichen Bayes’schen Analyse schätzte die KI die Wahrscheinlichkeit, dass Len Sassaman Satoshi Nakamoto ist, auf über 99 %. Diese Schlussfolgerung übertrifft frühere Hypothesen bei weitem. Ein Artikel von BE[in]Crypto vom 23. April 2023 erwähnte beispielsweise, dass ChatGPT Nick Szabo, einen weiteren Kryptografen, der oft als möglicher Schöpfer des Bitcoin genannt wird, mit einem relativ niedrigen Prozentsatz auf Platz eins setzte. Mit den neuen Informationen, die ich liefere, scheint Len Sassamans Profil viel enger mit dem von Satoshi übereinzustimmen.

Len Sassaman und das Erbe von Satoshi Nakamoto

Len Sassaman verstarb 2011 und nahm Geheimnisse mit sich, die heute immer stärker mit der Identität von Satoshi Nakamoto, dem Schöpfer des Bitcoin, in Verbindung gebracht werden. Die während dieser Untersuchung gesammelten Indizien deuten stark auf ihn hin. Sollte diese Hypothese zutreffen, hätte Sassaman der Welt eine Innovation geschenkt, die das globale Finanzsystem nachhaltig verändert. Sein Werk und sein Engagement für Kryptografie und Datenschutz bleiben eine Inspirationsquelle für Forscher und Enthusiasten auf diesem Gebiet.

Eine Herausforderung an HBO

HBO bereitet sich darauf vor, seine eigene Dokumentation über die Identität von Satoshi Nakamoto auszustrahlen, aber ich bin überzeugt, dass die von mir präsentierten Fakten ein neues und entscheidendes Licht auf die Angelegenheit werfen. Indem wir diese Recherchen mit denen von HBO vergleichen, könnten wir das Rätsel endlich lösen. Wer wird sein Publikum am meisten überzeugen?

Fazit

Dieser Artikel zielt nicht nur darauf ab, Entdeckungen zu teilen, die das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen könnten, sondern auch die Debatte in der Kryptogemeinschaft anzuregen. Eine Frage bleibt jedoch offen: Wie wird Meredith L. Patterson auf diese Enthüllungen reagieren? Bisher hat sie jegliche Beteiligung an der Schaffung des Bitcoin bestritten, aber ihre tatsächliche Rolle in dieser Geschichte bleibt rätselhaft. War sie stärker involviert, als sie zugegeben hat? Das Erbe von Len Sassaman und seine Verbindung zu Bitcoin verdienen es, weiter erforscht zu werden.