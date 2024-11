SASETY primé par CATO Networks

novembre 2024 par Marc Jacob

SASETY, spécialiste français des services managés SASE, a été triplement récompensé lors de l’édition Xperience 2024 France de CATO Networks, recevant les distinctions de Best Partner Performance et New Business Partner ainsi que de Outstanding Individual Technical Contributor pour son CTO - Olivier PERICAT. Ces reconnaissances témoignent de l’excellence et de l’engagement de SASETY dans l’écosystème SASE, notamment en matière de performance et de croissance sur le marché.