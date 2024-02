Saint-Valentin 2024 : Les romance scams s’accélèrent grâce à l’IA selon Tenable

février 2024 par Tenable

Les arnaques amoureuses, ou romance scams, connaissent une transformation inquiétante qui combine les tactiques traditionnelles avec les technologies avancées telles que l’IA générative et les deepfakes. En France, 25% des adultes ont déjà été victimes d’une arnaque sentimentale selon un sondage de Norton. Ce type d’escroquerie représente également 7% des plaintes sur THESEE, la plateforme en ligne du ministère de l’Intérieur pour les arnaques sur internet.

Ces dernières années, ces "arnacœurs" se sont principalement appuyés sur des méthodes traditionnelles, en y intégrant une couche d’IA générative et de deepfaking. Les techniques de manipulation audio et vidéo et de suivi du visage par webcam sont également facilitées par des outils et tutoriels en ligne. Ce phénomène s’accompagne d’une augmentation alarmante de la sextorsion, où les escrocs font chanter leurs victimes avec des images retouchées, et les usurpations d’identité de célébrités sont elles devenues monnaie courante.

Ces arnaques se déroulent souvent sur des plateformes connues telles que Facebook, ce qui crée un faux sentiment de sécurité chez les victimes. Les escrocs ciblent également des personnes isolées ou peu familières avec ces technologies. Dans tous les cas, les demandes d’argent émanant de nouvelles connaissances en ligne doivent immédiatement interpeller. Pour se protéger, il est essentiel d’examiner attentivement les photos et les vidéos des personnes qui masquent délibérément des informations de base, empêchant ainsi toute vérification en ligne.

"Je recommande de faire preuve d’une extrême vigilance lorsque l’on est amené à quitter des plateformes connues pour démarrer des conversations privées, où les couches protectrices du site initial ne sont plus garanties. Outre le développement des technologies qui peut rendre leur détection difficile, le mot d’ordre est à la prudence quel que soit le format que revêt l’arnaque, a déclaré Chris Boyd, ingénieur de recherche chez Tenable. "Bien que les plateformes de réseaux sociaux puissent manquer de conseils explicites sur les escroqueries sentimentales, j’exhorte les utilisateurs à indiquer toute activité suspecte via les outils de signalement disponibles. La sensibilisation et la vigilance sont nos meilleurs moyens de défense contre ces manipulations sans cœur, afin que les personnes en quête d’amour ne soient pas victimes de cet enchevêtrement de fraudes renforcées par l’IA."