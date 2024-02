SailPoint présente deux nouvelles offres : la Suite Identity Security Cloud Standard et Packages Customer Success Portfolio

février 2024 par Marc Jacob

Tout d’abord, la société étend la gamme des offres SailPoint Identity Security Cloud avec une nouvelle suite Standard. Il existe maintenant trois options de suites : Standard, Business et Business Plus. La suite Standard répond aux besoins des entreprises se trouvant au début de leur parcours de sécurité des identités. Grâce à un ensemble de fonctionnalités essentielles qui centralisent les données liées aux identités, les entreprises peuvent entièrement gouverner l’accès de tous les types d’identités, et ce, de manière évolutive.

Parallèlement, SailPoint a également introduit un ensemble de nouvelles offres destinées à la réussite des clients. Celles-ci s’alignent sur la maturité du programme et offrent des conseils d’experts basés sur les connaissances acquises par SailPoint au cours des milliers de projets d’identité implémentés avec succès.

SailPoint Identity Security Cloud

SailPoint Identity Security Cloud s’appuie sur SailPoint Atlas, une plate-forme SaaS mutualisée unifiée, et en reprend les services de base. L’offre est conçue pour répondre aux besoins des clients à chaque étape de leur parcours de sécurité des identités. Chaque suite s’appuie sur la précédente, permettant d’offrir aux clients des options plus avancées au fur et à mesure que leur implémentation évolue en taille, en couverture et en complexité. Quatre modules essentiels à un programme de sécurité des identités sont inclus dans chaque suite : modélisation des accès, gestion du cycle de vie, gestion de la conformité et analyses.

Voici la liste des suites proposées par SailPoint Identity Security Cloud :

Suite Standard [NOUVEAU] : SailPoint Identity Security Standard est conçue pour les entreprises dont le contexte en termes d’identité est moins complexe et qui sont généralement au début de leur parcours de sécurité des identités. La suite fournit les outils nécessaires pour créer une expérience centralisée de sécurité des identités dans toute l’entreprise, rationaliser les processus et augmenter la visibilité sur les accès aux applications critiques afin de se conformer à la réglementation. Cette offre comprend également un ensemble de services optionnels permettant de définir les bases du déploiement et d’obtenir un retour sur investissement rapide en 8 à 12 semaines.

Suite Business : SailPoint Identity Security Cloud Business permet aux entreprises d’automatiser les tâches, en analysant de grandes quantités de données d’identités pour aider de manière proactive à déterminer le niveau d’accès approprié, avec une aide à la décision en temps réel. Les entreprises qui utilisent cette offre disposent des outils et des connaissances nécessaires pour répondre aux exigences de conformité et réduire les accès à risque.

Suite Business Plus : SailPoint Identity Security Cloud Business Plus s’appuie sur la suite Business pour fournir des solutions les plus complètes pour une protection étendue de l’accès à l’ensemble des applications, des données et des ressources dans le cloud. Elle intègre des informations sur les activités critiques et apporte de l’automatisation dans les fonctionnalités de base de sécurité des identités pour aider les entreprises à découvrir, sécuriser et gérer les identités dans l’ensemble d’une infrastructure hybride.

Pour les principaux cas d’usage de la sécurité des identités, des produits SailPoint supplémentaires sont disponibles pour compléter les suites SailPoint Identity Security Cloud : Data Access Security, Non-Employee Risk Management, Access Risk Management, Password Management, Cloud Infrastructure Entitlement Management et Secure Data Share.

Customer Success Portfolio

Pour accompagner davantage la réussite de ses clients, SailPoint a également lancé trois nouvelles offres Customer Success. Ces packages sont conçus pour maximiser l’investissement et se déclinent sur trois niveaux. Ils permettent ainsi d’offrir différents niveaux de formation, d’aide à la configuration, d’ateliers de prise en main, de supervision, d’évaluation et d’orientation du programme en cours :

Silver : Cette offre permet aux clients d’assurer la maintenance de leur programme de sécurité des identités ou de mettre en place des solutions de base.

Gold : Idéal pour ceux qui mettent en œuvre un programme complet de sécurité des identités ou pour des cas d’usage particuliers.

Platinum : Conçu pour ceux qui disposent d’un programme de sécurité des identités robuste ou pour ceux qui ont des objectifs plus importants et des cas d’usage complexes.

« Avec SailPoint Identity Security Cloud, nous avons permis à notre management et notre équipe d’ingénierie de se concentrer sur la sécurité des identités, plutôt que sur la personnalisation de la solution, l’écriture des workflows et l’uniformisation de l’expérience utilisateur... tout cela étant géré par SailPoint », a déclaré Prasad Tamhankar, Director of Information Security chez ADP.

« Nous avons eu des retours très positifs de la part de nos collègues après le déploiement de SailPoint Identity Security Cloud », a expliqué Marcus Montelius, System Manager chez Nordnet Bank. « La facilité d’utilisation pour les demandes et les certifications ainsi que l’intégration de Slack ont été très populaires et très appréciées par nos utilisateurs. Nous avons également réduit considérablement le temps d’intégration d’une nouvelle application interne par rapport à notre système précédent. Cela nous permet de développer la mise à disposition d’applications et d’accès sur demande, ce qui réduit le travail manuel de gestion des accès dans l’entreprise. »

Disponibilité :

Les nouvelles offres SailPoint Identity Security Cloud Standard Suite et le Customer Success Portfolio sont disponibles dès à présent.