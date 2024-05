SailPoint lance son Customer Success Center

mai 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc lance son Customer Success Center permettant un accompagnement tout au long du parcours de sécurité des identités. Le Centre se trouve au sein de la communauté SailPoint Compass comptant plus de 100 000 membres. Il fournit aux partenaires et aux clients de SailPoint des ressources liées à des programmes stratégiques, des sessions personnalisées d’intégration et de planification de la réussite de projets, ainsi que du contenu axé sur la sécurité des identités .

Ce centre est un point de convergence pour les clients cherchant à faire évoluer et à ancrer leur programme de sécurité des identités tout en bénéficiant de l’expertise et des meilleures pratiques développées par SailPoint au cours des dernières décennies.

Les principales caractéristiques du Customer Success Center sont les suivantes :

• Customer Success Corner : Il s’agit de la page d’accueil du Centre, offrant une large gamme de guides essentiels, ainsi qu’un espace d’échange direct avec l’équipe Customer Success de SailPoint.

• Onboarding Guide : Ce guide d’intégration propose une série de cas d’usage interactifs et diverses ressources pour favoriser une expérience utilisateur fluide à mesure que leur programme de sécurité de l’identité évolue.

• Success Planning Guide : il s’agit d’un guide comprenant des outils permettant d’élaborer des plans de réussite personnalisés avec le soutien de l’équipe Customer Success de SailPoint.

• Customer Success Blog & Knowledge Base : C’est un espace évolutif conçu pour rester informé des problématiques relatives à la sécurité des identités. Il contiendra des contenus tels que des articles d’experts du marché, spécialement créés pour pouvoir répondre aux défis rencontrés par les clients de SailPoint.

Le nouveau Customer Success Center reflète l’engagement de SailPoint en matière de responsabilisation de ses clients, en mettant à leur disposition les outils et les ressources dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leurs solutions d’identités. Le centre rationalise le processus d’engagement client, en fournissant un emplacement centralisé pour accéder aux ressources en libre-service, échanger avec l’équipe Customer Success, et rester informé des dernières mises à jour et des développements de SailPoint. Les ressources clés et proactives offertes par le centre peuvent accélérer la rentabilisation, rationaliser l’intégration et l’adoption générale des solutions, mais aussi améliorer le succès du programme de sécurité des identités.

Les futures itérations du centre comprennent des programmes qui amélioreront l’expérience clients grâce à des parcours produits prescriptifs axés sur les résultats, aidant les clients à se sentir soutenus à chaque niveau de maturité de leur programme d’identités.