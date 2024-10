SailPoint lance la fonctionnalité Privileged Task Automation

octobre 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies. Inc annonce le lancement de SailPoint Privileged Task Automation, une nouvelle fonctionnalité de Identity Security Cloud basée sur SailPoint Atlas. SailPoint Privileged Task Automation aide les entreprises à améliorer leur productivité et leur sécurité en automatisant et en déléguant l’exécution de tâches privilégiées répétitives.

La plupart des tâches privilégiées courantes sont souvent répétitives et exécutées presque quotidiennement. Pourtant, de nombreuses organisations gèrent encore ces tâches manuellement en s’appuyant sur des scripts ou des outils isolés. Ce fonctionnement est susceptible d’accroître l’inefficacité et le risque de failles de sécurité. Privileged Task Automation aide les entreprises à adopter une approche holistique de la gestion des tâches et de la protection des identités, en fonction du type d’accès nécessaire. L’interface de la fonctionnalité est facile à utiliser grâce au glisser-déposer pour la configuration des workflows issus d’une bibliothèque d’exemples prêts à l’emploi afin d’accélérer leur adoption. Cela peut considérablement améliorer la précision et l’efficacité des opérations informatiques et renforcer la gouvernance.

D’après une étude récente, 58 % des personnes interrogées ont déclaré détenir des identifiants d’accès privilégiés codés dans des outils ou des scripts d’automatisation. Ils peuvent donc être vus par n’importe qui. Il s’agit là d’une vulnérabilité majeure pour les entreprises. En effet, le rapport Identity Defined Security Alliance 2024 Trends In Securing Digital Identities a révélé que le vol d’informations d’identification est la deuxième raison la plus importante pour laquelle les entreprises interrogées ont connu un type d’incident lié à leurs identités au cours de l’année écoulée. SailPoint Privileged Task Automation s’intègre aux principaux coffres-forts d’informations d’identification et automatise l’utilisation de ces informations pour chaque tâche, sans les exposer à l’utilisateur. Cette solution contribue ainsi à améliorer la productivité et la sécurité.

Privileged Task Automation a été conçu pour compléter les technologies de gestion des accès privilégiés (PAM). Il permet aux entreprises d’assigner des tâches privilégiées spécifiques qui nécessiteraient normalement une gestion complète des sessions privilégiées, tout en exploitant des informations d’identification des coffres-forts PAM. Cette approche permet d’exécuter les tâches de manière sécurisée et apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients.

Les clients actuels d’Identity Security Cloud Business et Business Plus peuvent bénéficier immédiatement de Privileged Task Automation.