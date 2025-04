SailPoint enrichit sa plateforme Identity Security Cloud et son programme Customer Success

avril 2025

SailPoint Inc. a dévoilé de nouvelles mises à jour de SailPoint Identity Security Cloud, toutes disponibles au cours de ce trimestre. Ces nouvelles fonctionnalités illustrent la compréhension profonde de SailPoint du paysage identitaire moderne. Elles se concentrent sur des domaines clés, notamment la sécurité des identités machines, la sécurité de l’accès aux données, l’IA, l’intégration des applications et la connectivité. SailPoint a également annoncé le lancement des SailPoint Success Acceleration Service Packages, un nouveau programme offrant aux clients une expertise sur mesure, des modalités d’engagement flexibles et une approche intégrée de la gestion et de la sécurité des identités.

SailPoint Machine Identity Security

La croissance des identités machines pourrait dépasser celle des identités humaines au cours des 5 prochaines années, selon le rapport Horizons of Identity Security de SailPoint. Raison pour laquelle SailPoint a lancé Machine Identity Security en octobre 2024.

SailPoint dévoile aujourd’hui la fonctionnalité AI Machine Identity Discovery pour Machine Identity Security, conçue pour révolutionner la découverte des comptes machines. Cette fonctionnalité analyse automatiquement les applications clés et identifie les comptes qui répondent aux indicateurs d’identités de machine. Elle fournit ainsi une visibilité continue et des informations quotidiennes sur les nouveaux comptes machines détectés et permet aux entreprises de traiter de manière proactive les risques de sécurité liés à un manque de visibilité sur ces types de comptes.

AI Machine Identity Discovery sera disponible à partir du 18 avril.

Afin d’enrichir les capacités de Machine Identity Security Discovery, SailPoint lance également Machine Account Migration, une fonctionnalité qui simplifie le transfert des comptes machines depuis la solution Non-Employee Risk Management, en les intégrant de manière fluide sous la gouvernance MIS appropriée.

Machine Account Migration est disponible dès maintenant.

Data Access Security

La solution Data Access Security offre une sécurité complète des identités afin que les entreprises puissent gérer et sécuriser à la fois leurs applications et les données sensibles qu’elles contiennent. SailPoint enrichit cette solution, car le volume de données que les entreprises doivent gérer et sécuriser ne cesse d’augmenter.

Les nouvelles mises à jour incluent :

• Automated Data Ownership Election : Cette nouvelle fonctionnalité identifie automatiquement les candidats potentiels à la gestion des données. Elle permet aux administrateurs d’assigner des propriétaires de données aux actifs et ressources commerciales de l’entreprise, en se basant sur les modèles d’utilisation et en exploitant les campagnes de crowdsourcing. Cela permet ainsi de gagner du temps et de réduire la charge des petites équipes de sécurité et d’informatique.

Automated Data Ownership Election sera disponible le 15 avril.

• Une nouvelle surveillance de l’activité pour les solutions de stockage en réseau : SailPoint étend les capacités de surveillance des activités à certaines des solutions de stockage en réseau les plus fréquemment utilisées par ses clients, notamment Dell EMC Isilon (Powerscale), Dell EMC Unity et NetApp.

Cette fonctionnalité est disponible dès à présent.

• Une amélioration des insights de Data Access Security au sein de l’Access Intelligence Center : Les clients de Data Access Security bénéficient désormais des données améliorées et multiplateformes, ainsi que d’informations sur les risques directement au sein de l’Access Intelligence Center.

Cette fonctionnalité est disponible dès à présent.

L’onboarding des applications

La fonctionnalité d’onboarding des applications, alimentée par l’IA, automatise et simplifie le raccordement des solutions SaaS, permettant ainsi aux clients de découvrir, gérer et sécuriser leurs applications dans divers environnements, tout en accélérant leur retour sur investissement. La dernière mise à jour inclut la prise en charge de Microsoft Entra ID et PingOne, améliorant ainsi la découverte automatisée des applications. Les clients de SailPoint peuvent désormais personnaliser les seuils de détection par défaut, ce qui leur permet de bénéficier de recommandations enrichies par l’IA pour plus de flexibilité et un meilleur contrôle.

Ces fonctionnalités d’onboarding d’applications sont maintenant en ligne.

Connectivité

Avec le lancement d’une nouvelle intégration directe avec SAP Cloud Identity Access Governance (IAG), SailPoint continue d’élargir la couverture de l’écosystème SAP. Les entreprises peuvent ainsi utiliser cette intégration pour effectuer des contrôles préventifs de séparation des tâches et provisionner les accès aux applications SAP connectées. Elle améliore la gestion des accès utilisateurs et la conformité au sein des écosystèmes SAP tout en permettant aux clients d’utiliser SailPoint comme point d’entrée unique pour les demandes d’accès à l’ensemble de l’environnement SAP, y compris SAP IAG. Cela simplifie l’octroi des accès et l’analyse de la séparation des tâches tout au long du processus de demande, renforçant ainsi la gouvernance. Ces mises à jour contribueront à améliorer le délai de rentabilité, l’efficacité, la flexibilité et soutiendront l’ensemble du parcours de sécurité des identités des clients.

L’intégration SAP IAG est disponible dès maintenant dans le cadre des offres d’intégration SAP Core et Advanced existantes.

SailPoint Success Acceleration Service Packages

Les Packages Success Acceleration Service marquent la prochaine étape du programme SailPoint Customer Success Delivery, une ressource essentielle pour les clients cherchant à améliorer leur approche de la sécurité des identités. Ce nouveau programme améliorera davantage l’expérience client en proposant un ensemble de services personnalisés, de prestations professionnelles supplémentaires, d’opportunités de formation et d’apprentissage, ainsi qu’un support client reconnu, marque de fabrique de SailPoint. Les Packages SailPoint Success Acceleration Service permettent aux clients d’optimiser leurs investissements en matière de sécurité des identités, en faisant progresser la maturité de leur programme d’identités. Ils facilitent l’atteinte et le maintien des normes et exigences règlementaires du secteur, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle globale, pour un déploiement simplifié et un retour sur investissement plus rapide.