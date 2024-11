SailPoint dévoile les nouvelles fonctionnalités de SailPoint Identity Security Cloud

novembre 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc annonce de nouvelles fonctionnalités améliorées dans sa solution SailPoint Identity Security Cloud, basée sur SailPoint Atlas, plateforme de sécurité de l’identité unifiée. À ce titre, SailPoint Atlas aide de nombreuses entreprises parmi les plus grandes et les plus complexes au monde à gérer et à sécuriser l’accès aux données et aux applications critiques au sein d’une plateforme unique et unifiée.

Les mises à jour d’Identity Security Cloud comprennent trois nouvelles fonctionnalités - les contrôles d’accès dynamiques, les métadonnées de modèles d’accès et la segmentation des données - ainsi qu’une amélioration de la capacité existante d’onboarding d’applications. SailPoint a également présenté en avant-première un nouveau produit, SailPoint Identity Risk.

Segmentation des données : Élément central d’un programme solide d’administration déléguée, la segmentation des données fournit des couches de contrôles granulaires pour gérer les données. Elle détermine comment les données d’identité et d’accès peuvent être présentées et permet de mettre en place une gestion singulière pour chaque entité commerciale dans différents pays, tout en réduisant le risque de violation des règles de l’entreprise ou des règles de confidentialité des données.

Contrôles d’accès dynamiques : Avec les rôles d’accès dynamiques, les utilisateurs d’Identity Security Cloud ont la possibilité d’ajouter du contexte dans les valeurs d’attributs, réduisant considérablement le nombre de rôles nécessaires pour répondre aux besoins de l’entreprise, par rapport à un modèle de rôles classiques. Cette approche permet de prévenir la prolifération des rôles, d’offrir un modèle d’accès recentré sur l’utilisateur métier et de réduire les contraintes de maintenance.

Métadonnées du modèle d’accès : En permettant aux clients d’enrichir les rôles, les profils d’accès et les droits dans un contexte métier sous la forme d’attributs de métadonnées personnalisés, les utilisateurs d’Identity Security Cloud peuvent étendre leurs ensembles de données d’identité et fournir un meilleur contexte. L’ajout d’un contexte aux éléments d’accès conduit à la production d’informations plus riches par l’intelligence artificielle (IA) afin de prendre des décisions plus éclairées.

Onboarding des applications : Avec l’aide de l’IA et de l’automatisation, les entreprises peuvent découvrir et intégrer des applications rapidement et sans difficultés. Les dernières améliorations comprennent le provisionnement des comptes, la découverte avancée des applications, comme la capacité d’identifier rapidement les applications intégrées par rapport à celles qui ne le sont pas, des notifications d’activité plus détaillées et des recommandations de mapping pour la corrélation des comptes. L’inclusion de ces recommandations ciblées, alimentées par l’IA, tout au long de la majeure partie du processus d’onboarding aide nos clients à accélérer le provisionnement et à obtenir de meilleurs résultats en matière de gouvernance.

SailPoint Identity Risk : SailPoint Identity Risk est un nouveau produit à disponibilité limitée qui sera intégré au cadre de SailPoint Identity Security Cloud. Le nouveau produit peut fournir une meilleure visibilité sur les sessions des utilisateurs (humains et machines), ainsi que des informations contextuelles sur les comportements liés aux identités. En outre, SailPoint Identity Risk inclura la possibilité de mettre en œuvre des réponses de sécurité proactives et des évaluations continues des risques avant, pendant ou après la détection des menaces.

Aperçu de l’outil AI Agentic

Enfin, dans le cadre de la conférence Navigate de SailPoint, la société a également levé le voile sur son outil d’IA Agentique. Celui-ci fournira aux utilisateurs un assistant intelligent capable de répondre aux questions sur leur solution d’identité et de conduire des actions de gouvernance et de sécurité dans un format simple et basé sur la conversation. La solution agentique sera superposée à SailPoint Identity Security Cloud, offrant aux utilisateurs un moyen simple et intelligent de répondre à la plupart de leurs questions les plus urgentes en matière de gestion des identités et de sécurité.