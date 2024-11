Rubrik prend en charge Red Hat OpenShift Virtualization

novembre 2024 par Marc Jacob

Rubrik annonce une collaboration avec Red Hat, le principal fournisseur de solutions open source, permettant à la plateforme Rubrik Security Cloud de prendre en charge Red Hat OpenShift Virtualization. Conçue pour faciliter la migration et la protection des machines virtuelles (VM) et applications, cette collaboration vise à offrir une solution sécurisée et optimisée pour simplifier la cyber-résilience, accélérer la récupération des données et améliorer la fiabilité de l’infrastructure IT.

Le support de Rubrik pour OpenShift Virtualization permet aux organisations de bénéficier d’une plateforme unifiée pour mieux protéger les données, automatiser leur protection, mais aussi sauvegarder et faciliter leur accès, simplifiant ainsi la gestion de la protection et de la récupération des données. La solution permet également aux organisations de centraliser leurs workflows de gestion des données en appliquant une politique unique de service à l’échelle mondiale, apportant plus de cohérence entre les datacenters, les clouds et les applications SaaS.

OpenShift Virtualization, une fonctionnalité de Red Hat OpenShift, permet de gérer des machines virtuelles en parallèle des charges de travail en conteneurs sur une plateforme unifiée. Elle simplifie la gestion des VM et des conteneurs, offrant un environnement cohérent pour le déploiement, la mise à l’échelle et l’orchestration des applications. Le kit de migration pour la virtualisation inclus dans OpenShift Virtualization facilite la migration des VM à grande échelle, permettant un accès plus direct aux charges de travail des VM tout en développant de nouvelles applications cloud-native. La plateforme Red Hat Ansible Automation ajoute une efficacité supplémentaire pour les migrations à grande échelle, offrant une transition plus fluide et automatisée.

Selon le dernier rapport de Rubrik Zero Labs "State of Data Security : Measuring Your Data’s Risk", les attaquants ont tenté de compromettre les sauvegardes dans 96 % des attaques et ont été au moins partiellement efficaces dans 74 % des tentatives signalées.

La disponibilité générale de Red Hat OpenShift Virtualization sur Rubrik Security Cloud est prévue pour début 2025.