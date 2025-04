Rubrik nomme Kavitha Mariappan au poste de Chief Transformation Officer

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

En tant que Chief Transformation Officer, Kavitha Mariappan prévoit de collaborer étroitement avec les clients, les prospects et les équipes go-to-market de Rubrik afin de renforcer l’engagement des dirigeants, d’accélérer l’adoption du marché et de piloter des transformations à grande échelle chez les clients. Elle joue un rôle clé dans le renforcement de la position de Rubrik en tant que partenaire de confiance, tout en amplifiant son leadership en matière de cyber résilience, de conformité réglementaire et de bonnes pratiques sectorielles.

Cadre chevronnée spécialisée dans les stratégies go-to-market et reconnue comme leader d’opinion, Kavitha Mariappan apporte une vaste expérience dans les domaines des logiciels d’entreprise et de la cybersécurité. Elle a occupé des postes de direction et de leadership au sein d’acteurs majeurs du secteur tels que Zscaler, Databricks et Cisco. Plus récemment, elle a occupé le poste d’Executive Vice President of Customer Experience and Transformation chez Zscaler, où elle a créé et développé la pratique CXO et Transformation de l’entreprise. Ses actions ont été déterminantes pour permettre à l’entreprise de multiplier par 10 son revenu récurrent annuel, tout en contribuant au leadership intellectuel de l’industrie autour de la sécurité Zero Trust et de la modernisation de l’IT.

« La cyber résilience n’est plus seulement une exigence technique, c’est une priorité majeure pour les comités de direction et les conseils d’administration, qui influence directement la stratégie d’entreprise », a déclaré Bipul Sinha, CEO et cofondateur de Rubrik. « Kavitha a su gagner la confiance des plus grandes entreprises mondiales en les aidant à anticiper les menaces en constante évolution. Elle apporte la même passion et la même rigueur que nous valorisons chez Rubrik : une attention constante à la création de valeur pour les clients et à la protection de ce qui compte le plus, les données et la continuité des activités. »

« Face à l’intensification des menaces actuelles et à l’explosion des volumes de données, la cyber résilience n’est pas une option, c’est une nécessité stratégique, fondée sur la convergence entre la sécurité, les données et l’intelligence artificielle », a déclaré Kavitha Mariappan, Chief Transformation Officer de Rubrik. « Les organisations ont besoin de plus qu’une simple protection, elles exigent la continuité de leurs activités, des informations exploitables et une croissance durable. Je rejoins Rubrik à ce moment charnière pour aider les institutions les plus essentielles au monde à rester sécurisées, à protéger leurs données et à faire de la résilience un avantage concurrentiel. »

À propos de Rubrik

Rubrik (NYSE : RBRK), spécialiste de la sécurité des données Zero Trust, a pour mission de sécuriser les données du monde entier. Rubrik permet aux organisations de renforcer leur résilience contre les cyberattaques, les menaces internes et les perturbations opérationnelles. Rubrik Security Cloud, alimenté par le Machine Learning, sécurise les données à travers les applications d’entreprise, cloud et SaaS. La société aide les organisations à préserver l’intégrité de leurs données, à garantir leur disponibilité même dans des conditions défavorables, à surveiller en continu les risques et menaces liés aux données, et à restaurer leurs activités grâce à leurs données en cas d’attaque contre leur infrastructure. Pour plus d’informations, visitez www.rubrik.com/fr et suivez @rubrikInc sur X (anciennement Twitter) et Rubrik, Inc. sur LinkedIn.