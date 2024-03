Rubrik lance une solution de sécurité des données de l’industrie combinant DSPM et cyber-récupération

mars 2024 par Marc Jacob

Rubrik annonce la disponibilité de sa solution Rubrik Enterprise Proactive Edition, une suite de produits de sécurité des données du secteur qui combine la gestion de la posture de sécurité des données et la récupération conçue pour une cyber-résilience complète, peu importe où se trouvent les données. Rubrik Enterprise Proactive Edition (EPE) permet aux organisations de sécuriser les données critiques pour une protection complète, une récupération et une résilience contre les cyberattaques, que ce soit dans un environnement cloud, SaaS ou sur site.

Les capacités de gestion de la posture de sécurité des données de la solution Rubrik Enterprise Proactive Edition sont essentielles pour lutter contre les cyberattaques qui peuvent utiliser des informations d’identification fiables pour crypter, détruire ou voler des données. Les capacités principales sont les suivantes :

• Fournir une visibilité complète à travers un environnement hybride, cloud ou SaaS jusqu’aux datacenters.

• Surveiller les actifs de données pour identifier les data sensibles, les niveaux de protection et les politiques d’accès des utilisateurs.

• Fournir des informations sur les activités menées sur ces data sets

• Découvrir les mauvaises configurations pour que les équipes informatiques et de sécurité puissent les corriger et ainsi réduire l’exposition involontaire des données.

Le lancement de Rubrik Enterprise Proactive Edition arrive en suite de l’acquisition de Laminar, la première société de gestion de la posture de sécurité des données centrée sur le cloud. Ensemble, Rubrik et Laminar créent la première et la seule offre complète de cyber-résilience de l’industrie qui réunit la cyber-récupération et la cyber-posture à travers l’entreprise, le cloud et le SaaS.

Selon Gartner, "d’ici 2026, plus de 20 % des organisations auront déployé la technologie DSPM, en raison des besoins urgents d’identifier et de localiser des référentiels de données jusqu’alors inconnus et de réduire les risques associés en matière de sécurité et de confidentialité."* Ce besoin est exacerbé par la prolifération des données, 61% des organisations interrogées dans le dernier rapport Rubrik Zero Labs State of Data Security déclarant qu’elles stockent des données sensibles à de multiples endroits dans des environnements cloud, sur site et SaaS.

*Gartner, Innovation Insight : Data Security Posture Management, Brian Lowans, Joerg Fritsch, Andrew Bales, 28 March 2023.