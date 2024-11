Rubrik lance une solution de cyber-résilience pour Microsoft Azure Blob Storage

novembre 2024 par Marc Jacob

Rubrik, Inc. annonce une nouvelle solution de cyber-résilience pour Microsoft Azure Blob Storage. Rubrik apporte la cyber-posture et la cyber-récupération nécessaires pour fournir aux clients de Microsoft Azure Blob Storage une plus grande visibilité sur leurs données cloud, leur permettant une agilité et une résilience business.

Microsoft Azure Blob Storage fournit un stockage d’objets sécurisé pour les charges de travail cloud-native, les archives, les datalakes, le calcul haute performance et le machine learning. Optimisé pour le stockage de quantités massives de données non structurées, les organisations de tous les secteurs utilisent Microsoft Azure Blob Storage comme un référentiel essentiel pour les informations business sensibles, les données personnelles, les enregistrements de conformité et les données alimentant les modèles d’apprentissage de l’intelligence artificielle (IA).

Les principaux avantages des nouveaux services pour Microsoft Azure Blob Storage permettent :

● De découvrir, classer et fournir un contexte de manière autonome sur toutes les données de Microsoft Azure Blob Storage, sans que ces données sources ne quittent l’environnement du client.

● D’évaluer la posture de sécurité des données sensibles par rapport aux politiques de sécurité et aux exigences en matière de données pour votre entreprise.

● La surveillance en permanence des données sensibles au sein de Microsoft Azure Blob Storage pour détecter les activités risquées des utilisateurs et fournir des alertes précoces en cas de menaces émergentes.

● D’identifier et de remédier aux données Microsoft Azure Blob redondantes pour aider à réduire les coûts du cloud.

● La prise en charge du stockage des données de sauvegarde sur les niveaux Cool et Cold de Microsoft Azure Blob Storage pour réduire le coût total de possession.

● La récupération rapide de la copie propre la plus récente à l’aide d’une gamme de modèles de récupération, notamment au niveau de l’objet et du conteneur entier.

Cette annonce démontre une extension de la relation de longue date de Rubrik avec Microsoft pour aider les clients à renforcer davantage leur cyber-résilience. Les intégrations les plus récentes incluent la gestion complète de Microsoft 365 avec une extension de l’offre Microsoft 365 Backup, ainsi que Rubrik Security Cloud avec Microsoft Sentinel et Azure OpenAI Service. En 2023, Rubrik est devenu membre du Microsoft Content AI Partner Program après avoir rejoint la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) et dévoilé une intégration avec Microsoft Sentinel. En outre, Rubrik a été nommé partenaire de l’année 2024 de Microsoft Healthcare.

Les nouvelles fonctionnalités de protection des données de Rubrik pour Microsoft Azure Blob Storage sont maintenant disponibles.