Rubrik lance sa nouvelle solution de sauvegarde et de récupération pour Salesforce

août 2024 par Marc Jacob

La nouvelle solution Salesforce Data Protection lancée par Rubrik vise à renforcer la protection des données des utilisateurs de Salesforce, leur permettant de minimiser les risques de perte de données et d’assurer une reprise rapide des activités en cas d’incident. Les fonctionnalités clés de Salesforce Data Protection de Rubrik comprennent :

Récupération rapide et précise : Grâce à des objectifs de point de récupération (RPO) et de temps de récupération (RTO) optimisés, les utilisateurs peuvent identifier rapidement la cause d’un incident et restaurer les enregistrements perdus, y compris les enregistrements associés, à un moment précis.

Qualité et intégrité des données : La solution permet de maintenir l’intégrité des données en détectant les modifications granulaires au niveau des enregistrements, garantissant ainsi la fiabilité des informations et évitant la restauration de données corrompues.

Expérience utilisateur intuitive : Grâce à l’interface primée et intuitive de Rubrik, les administrateurs Salesforce peuvent configurer et gérer les sauvegardes sans complexité, tout en maintenant une protection maximale des données.

Facilité de gestion : Intégrée de manière transparente à Rubrik Security Cloud, cette solution unifiée protège les données sur Salesforce, d’autres plateformes SaaS, ainsi que dans les environnements sur site et multi-cloud.

Disponibilité

La solution Salesforce Data Protection de Rubrik est désormais disponible sur AppExchange. Elle s’ajoute à la protection des données existante de Rubrik pour les outils SaaS tels que Microsoft 365 et Jira. Elle sera présentée lors de Dreamforce 2024, du 17 au 19 septembre à San Francisco.