Rubrik étend l’utilisation des processeurs AMD EPYC

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette expansion stratégique reflète un changement plus large sur le marché du calcul d’entreprise. Alors que les organisations migrent des infrastructures sur site vers des environnements cloud et que l’intérêt pour les solutions alimentées par l’IA croît, elles adoptent de plus en plus la technologie AMD pour les workloads critiques, en particulier dans les services financiers et autres secteurs sensibles à la sécurité. Selon le rapport 2025 de Rubrik sur l’état de la sécurité des données, 90 % des responsables IT déclarent gérer des environnements hybrides distribués.

Afin de répondre à la demande croissante des clients pour un coût total de possession (TCO) plus faible, sans compromis sur les performances ni la sécurité, Rubrik s’appuie sur une relation initiée en 2018 avec l’appliance E1000. Aujourd’hui, près de 50 % de la solution Cloud Native Protection fonctionne sur des instances AMD dans AWS, Azure et GCP, avec un support en constante expansion.

Cette annonce permet aux clients de profiter de plusieurs avantages tels que :

– Une réduction du TCO : économies initiales de dépenses d’investissement allant jusqu’à 5 à 10 %, avec des réductions significatives des coûts opérationnels grâce à une consommation d’énergie moindre

– Des options de déploiement cloud améliorées : disponibilité matérielle accrue dans différentes régions géographiques et zones de disponibilité, permettant des déploiements cloud plus rapides et plus résilients

– Une réduction de l’impact environnemental : exigences énergétiques réduites contribuant aux objectifs de durabilité et à la baisse des coûts opérationnels des datacenters

– Une plateforme prête pour l’avenir : cette collaboration pose les bases des futurs produits et fonctionnalités Rubrik, AMD étant notre premier choix pour tous les serveurs et instances cloud.

Rubrik prévoit désormais d’élargir considérablement la disponibilité des processeurs AMD EPYC dans son écosystème matériel tiers. Des solutions sont déjà proposées sur les plateformes Dell et HPE, et une solution basée sur Cisco sera lancée au cours du prochain trimestre.

Rubrik propose deux offres cloud : Cloud Native Protection et Rubrik Cloud Cluster. À ce jour, environ 50 % de Cloud Native Protection repose sur des instances AMD dans AWS, Azure et GCP. Rubrik prévoit d’ajouter le support des instances AMD à Rubrik Cloud Cluster sur AWS, Azure, GCP et OCI d’ici la fin juillet.