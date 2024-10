Rubrik et Okta s’associent pour renforcer la protection contre les attaques d’identité

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le partenariat entre Rubrik et Okta permet aux organisations de répondre aux attaques basées sur l’identité, ciblant l’accès et le vol de données sensibles.

Rubrik, le spécialiste de la sécurité des données zero trust et Okta, une société leader dans le domaine de la gestion de l’identité et de l’accès, ont annoncé un partenariat afin de répondre aux enjeux des attaques d’identité des organisations. En intégrant la solution Okta Identity Threat Protection dans la plateforme Rubrik Security Cloud, cette collaboration vise à renforcer les capacités de détection et de réponse aux menaces basées sur l’identité, grâce à un partage en temps réel du contexte utilisateur.

Grâce à cette intégration, Rubrik partage avec Okta des informations clés sur le contexte d’accès des utilisateurs, tels que les types de fichiers sensibles consultés et les modifications de niveau de risque. En combinant les signaux de risque utilisateur de Rubrik avec les informations de menace d’autres produits de sécurité, Okta peut évaluer avec précision les niveaux de risque et déclencher des actions de remédiation automatisées, telles que la déconnexion de l’utilisateur ou la réauthentification. Ces mesures permettent de réduire la probabilité d’incidents et de renforcer la posture de sécurité globale.

Ce partenariat entre Rubrik et Okta offre aux équipes de sécurité une meilleure efficacité dans leur gestion des menaces, en automatisant des réponses cruciales qui nécessiteraient autrement des interventions manuelles. Grâce à l’automatisation, les équipes peuvent se concentrer sur des initiatives stratégiques tout en maintenant le niveau de vigilance et de réactivité requis face aux menaces.

Rubrik devient le premier fournisseur de plateforme de sécurité des données à s’intégrer avec Okta Identity Threat Protection. Cette intégration marque une étape importante dans le renforcement de la cybersécurité, en combinant la sécurité des données de Rubrik avec les solutions de protection d’identité d’Okta pour répondre de manière proactive aux menaces.